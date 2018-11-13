Массовая авария под Ростовом парализовала движение на трассе М4

Движение на трассе М4 полностью заблокировано.

Ростовская область. На трассе М4 «Дон» в Азовском районе под Ростовом столкнулись 13 автомобилей во вторник, 13 ноября. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, предварительной причиной массовой аварии стала метель и гололедица.

На кадрах видно, как водители пытаются затормозить, но их машины несет по инерции вперед. Большинство автомобилей – легковые, однако есть и фуры, и автобусы.

В настоящий момент известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Движение по трассе заблокировано.

Местное издание «161.ру» пишет, что первый снег в Ростове выпал в понедельник, 12 ноября. Город продолжает заметать и сейчас. На дорогах 10-балльные пробки и частые аварии.