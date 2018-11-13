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Массовая авария под Ростовом парализовала движение на трассе М4

16:50, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
16:50, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
268
0
#МВД\n#авария\n#автомобилисты\n#гибель человека\n#Ростов\n#автомобиль
Фото: Скрин
268
0

Движение на трассе М4 полностью заблокировано.

Ростовская область. На трассе М4 «Дон» в Азовском районе под Ростовом столкнулись 13 автомобилей во вторник, 13 ноября. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, предварительной причиной массовой аварии стала метель и гололедица.

На кадрах видно, как водители пытаются затормозить, но их машины несет по инерции вперед. Большинство автомобилей – легковые, однако есть и фуры, и автобусы.  

В настоящий момент известно об одном погибшем, есть пострадавшие.

Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Движение по трассе заблокировано.

Местное издание «161.ру» пишет, что первый снег в Ростове выпал в понедельник, 12 ноября. Город продолжает заметать и сейчас. На дорогах 10-балльные пробки и частые аварии.

16:50, 13 ноября, 2018
Дарья Снидкова
268
0
#МВД\n#авария\n#автомобилисты\n#гибель человека\n#Ростов\n#автомобиль

 

 

 


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