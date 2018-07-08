Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении крупной взятки

По версии следствия, речь может идти о 14 млн рублей.

Якутск. Гендиректора якутского аэропорта заподозрили в получении взятки в размере 14 млн рублей. Об этом сообщает официальный сайт Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК России.

Уголовное дело возбуждено по части 6, статьи 290 УК России («Получение должностным лицом взятки за совершение незаконных действий (бездействие) в особо крупном размере»).

По версии следствия, подозреваемый получил эти деньги от местных предпринимателей путем вымогательства. В обмен они беспрепятственное могли осуществлять коммерческую деятельность в аэропорту.

«По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - уточнили в СКР.