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      Двое мужчин погибли во время 50-градусных морозов в Якутии

      13:17, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      13:17, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      465
      0
      #морозы\n#Якутия\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      465
      0

      Молодые люди были одеты не по сезону.

      Якутия. В Якутии насмерть замерзли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

      12 января пятеро мужчин поехали на коневодческую базу «Кулайы», для встречи с коневодом. Около 23:00 мужчины прибыли на место, но коневода там не оказалось, поскольку он уехал на соседнюю базу, которая находится в 20 км.

      Мужчины решили поехать за ним, но в пути у них сломался автомобиль. Сотовая связь не работала. Тогда они решили дойти до базы пешком. Двое из них оказались одетыми не по сезону и начали замерзать.

      Первый, кто добрался до базы, сообщил о случившемся в полицию. Когда на место приехали сотрудники, двое мужчин, 23 и 29 лет, уже скончались.

      Температура воздуха в ту ночь составляла около - 50 градусов Цельсия.

      13:17, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      465
      0
      #морозы\n#Якутия\n#автомобиль

       

       

       

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