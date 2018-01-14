Двое мужчин погибли во время 50-градусных морозов в Якутии

Молодые люди были одеты не по сезону.

Якутия. В Якутии насмерть замерзли двое мужчин. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

12 января пятеро мужчин поехали на коневодческую базу «Кулайы», для встречи с коневодом. Около 23:00 мужчины прибыли на место, но коневода там не оказалось, поскольку он уехал на соседнюю базу, которая находится в 20 км.

Мужчины решили поехать за ним, но в пути у них сломался автомобиль. Сотовая связь не работала. Тогда они решили дойти до базы пешком. Двое из них оказались одетыми не по сезону и начали замерзать.

Первый, кто добрался до базы, сообщил о случившемся в полицию. Когда на место приехали сотрудники, двое мужчин, 23 и 29 лет, уже скончались.

Температура воздуха в ту ночь составляла около - 50 градусов Цельсия.