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      Врачи диагностировали у экс-губернатора Кировской области Никиты Белых угрозу инсульта

      13:59, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      13:59, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      348
      0
      #здоровье\n#Москва\n#врачи\n#скорая помощь\n#адвокат\n#заседания\n#суд.
      Фото: vk.com
      348
      0

      Бывшему чиновнику стало плохо во время очередного судебного заседания.

      Москва. В российской столице врачи скорой помощи диагностировали у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых предынсультное состояние. Как пишет РБК, накануне экс-чиновнику стало плохо во время заседания в Пресненском суде.  

      По словам адвоката политика Андрея Грохотова, Белых почувствовал себя плохо из-за продолжительных допросов свидетелей. В этот день  заседание длились около девяти часов, а перерыв был назначен один раз и длился всего 15 минут.  

      Супруга бывшего главы Кировской области Екатерина отметила, что Белых жаловался на боль в спине и просил сделать перерыв. Но, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости»,  суд ему в этом отказывал. В результате врачи «неотложки» диагностировали у политика сильно пониженный уровень сахара в крови и высокое давление 220 на 100.    

      Отмечается, что медики оказали экс-чиновнику необходимую помощь, после чего, по словам адвоката, Белых вновь отправили в СИЗО «Лефортово».  

      Напомним, бывший глава Кировской области обвиняется в получение взятки в размере 600 тысяч евро. Пресненский суд Москвы начал рассматривать его дело в начале сентября 2017 года. Помимо этого появилась информация, что, находясь в СИЗО, политик женился на Екатерине Рейферт, проходящей свидетельницей по этому делу.

      13:59, 28 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      348
      0
      #здоровье\n#Москва\n#врачи\n#скорая помощь\n#адвокат\n#заседания\n#суд.

       

       

       

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