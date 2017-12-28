Врачи диагностировали у экс-губернатора Кировской области Никиты Белых угрозу инсульта

Бывшему чиновнику стало плохо во время очередного судебного заседания.

Москва. В российской столице врачи скорой помощи диагностировали у бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых предынсультное состояние. Как пишет РБК, накануне экс-чиновнику стало плохо во время заседания в Пресненском суде.

По словам адвоката политика Андрея Грохотова, Белых почувствовал себя плохо из-за продолжительных допросов свидетелей. В этот день заседание длились около девяти часов, а перерыв был назначен один раз и длился всего 15 минут.

Супруга бывшего главы Кировской области Екатерина отметила, что Белых жаловался на боль в спине и просил сделать перерыв. Но, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА «Новости», суд ему в этом отказывал. В результате врачи «неотложки» диагностировали у политика сильно пониженный уровень сахара в крови и высокое давление 220 на 100.

Отмечается, что медики оказали экс-чиновнику необходимую помощь, после чего, по словам адвоката, Белых вновь отправили в СИЗО «Лефортово».

Напомним, бывший глава Кировской области обвиняется в получение взятки в размере 600 тысяч евро. Пресненский суд Москвы начал рассматривать его дело в начале сентября 2017 года. Помимо этого появилась информация, что, находясь в СИЗО, политик женился на Екатерине Рейферт, проходящей свидетельницей по этому делу.