Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

Невеста бывшего губернатора Екатерина Рейферт известна также как поэтесса.

Москва. Заключенный в СИЗО «Лефортово» бывший губернатор Кировской области Никита Белых заключил брак. Невестой обвиняемого в коррупции экс-чиновника стала Екатерина Рейферт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова его адвоката Андрея Грохотова.

Во вторник, 14 ноября, юрист рассказал агентству, что его подзащитного можно поздравить с созданием семьи. Официальное предложение Рейферт выйти за него Белых сделал 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы. Избранница бывшего губернатора проходит свидетельницей по его уголовному делу. Про нее также известно, что она проживает в Подмосковье и пишет стихи.

Напомним, Никиту Белых обвиняют в получении взяток на 600 тысяч евро. Летом 2016 года его задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы. Разрешение заключить брак, находясь в тюрьме, бывший кировский губернатор получил год назад.