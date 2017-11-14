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      Никита Белых женился в СИЗО на свидетельнице по своему уголовному делу

      16:20, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      16:20, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      236
      0
      #скандалы\n#Никита Белых\n#губернаторы\n#чиновники\n#свадьбы
      Фото: vk.com/nikita.belyh
      236
      0

      Невеста бывшего губернатора Екатерина Рейферт известна также как поэтесса.  

      Москва. Заключенный в СИЗО «Лефортово» бывший губернатор Кировской области Никита Белых заключил брак. Невестой обвиняемого в коррупции экс-чиновника стала Екатерина Рейферт, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова его адвоката Андрея Грохотова.   

      Во вторник, 14 ноября, юрист рассказал агентству, что его подзащитного можно поздравить с созданием семьи. Официальное предложение Рейферт выйти за него Белых сделал 11 октября на заседании в Пресненском суде Москвы. Избранница бывшего губернатора проходит свидетельницей по его уголовному делу. Про нее также известно, что она проживает в Подмосковье и пишет стихи. 

      Напомним, Никиту Белых обвиняют в получении взяток на 600 тысяч евро. Летом 2016 года его задержали с поличным в одном из ресторанов Москвы. Разрешение заключить брак, находясь в тюрьме, бывший кировский губернатор получил год назад.

      16:20, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      236
      0
      #скандалы\n#Никита Белых\n#губернаторы\n#чиновники\n#свадьбы

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