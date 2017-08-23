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      Режиссера Кирилла Серебренникова поместили под домашний арест до 19 октября

      18:59, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      18:59, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12
      0
      #культура\n#скандалы\n#театр\n#мошенничество\n#арест
      Фото: facebook.com
      12
      0

      Накануне худрука московского «Гоголь-центра» задержали по делу о мошенничестве.

      Москва. В  Басманном суде столицы в среду, 23 августа, вынесли решение о мере пересечения Кириллу Серебренникову. Художественный руководитель «Гоголь-центра», обвиняемый в причастности к мошенничеству, отправлен под домашний арест до 19 октября, сообщает портал «Экономика сегодня».  

      Напомним, в ночь на 23 августа Кирилла Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге и доставили в Москву, где поместили в СИЗО. По версии следствия, деятель искусств может быть причастен к хищению 68 миллионов рублей, выделенных для реализации театрального проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере  

      Позднее представители Следственного комитета предъявили режиссеру официальное обвинение.  

      Также в среду стало известно, что по делу о хищении 68 миллионов в розыск объявили продюсера Екатерину Воронову.

      Сам Серебренников свою вину отрицает. О готовности поручиться за него заявили Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук и другие известные деятели культуры.

      18:59, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      12
      0
      #культура\n#скандалы\n#театр\n#мошенничество\n#арест

       

       

       

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