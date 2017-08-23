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      Продюсер Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск по «делу Серебренникова»

      13:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      13:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      197
      0
      #розыск\n#кино\n#деньги\n#Следственный комитет России
      Фото: twitter.com
      197
      0

      Женщина проходит фигурантом по делу о мошенничестве и хищении 68 миллионов рублей.

      Москва. Продюсер компании «Седьмая студия» Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск по делу о мошенничестве, связанном с режиссером Кириллом Серебрянниковым. Как пишут Известия.ру, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. 

      По ее словам, женщина давно фигурирует в деле о хищении бюджетных средств, выделенных для реализации проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Однако продюсер скрывается от следствия и до сих пор так и не получила постановление о предъявлении обвинения. 

      По версии следствия, Воронова, по указанию Серебренникова, разрабатывала планы мероприятий с завышенной стоимостью работ, а также отправляла отчеты с недостоверными данными о расходовании бюджетных денег в Минкультуры. 

      Напомним, ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве. Деятелю искусств намерены предъявить обвинение в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.

      13:00, 23 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      197
      0
      #розыск\n#кино\n#деньги\n#Следственный комитет России

       

       

       

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