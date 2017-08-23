Продюсер Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск по «делу Серебренникова»

Женщина проходит фигурантом по делу о мошенничестве и хищении 68 миллионов рублей.

Москва. Продюсер компании «Седьмая студия» Екатерина Воронова объявлена в федеральный розыск по делу о мошенничестве, связанном с режиссером Кириллом Серебрянниковым. Как пишут Известия.ру, об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, женщина давно фигурирует в деле о хищении бюджетных средств, выделенных для реализации проекта по популяризации современного искусства «Платформа». Однако продюсер скрывается от следствия и до сих пор так и не получила постановление о предъявлении обвинения.

По версии следствия, Воронова, по указанию Серебренникова, разрабатывала планы мероприятий с завышенной стоимостью работ, а также отправляла отчеты с недостоверными данными о расходовании бюджетных денег в Минкультуры.

Напомним, ранее стало известно, что режиссера Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в мошенничестве. Деятелю искусств намерены предъявить обвинение в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.