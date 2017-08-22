Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве

По версии правоохранительных органов, деятель искусств причастен к хищению 68 миллионов рублей.

Москва. Главное управление Следственного комитета России сообщило о задержании режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, деятель искусств может быть причастен к хищению 68 миллионов рублей.

Речь идет об организации хищений денежных средств, выделенных режиссеру для реализации проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере.

В настоящее время правоохранители намерены предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления и решить вопрос об избрании меры пресечения.