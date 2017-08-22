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      Режиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве

      11:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      11:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      260
      0
      #кино\n#мошенничество\n#арест\n#деньги\n#Следственный комитет России
      Фото: twitter.com
      260
      0

      По версии правоохранительных органов, деятель искусств причастен к хищению 68 миллионов рублей.

      Москва. Главное управление Следственного комитета России сообщило о задержании режиссера Кирилла Серебренникова. По версии следствия, деятель искусств может быть причастен к хищению 68 миллионов рублей. 

      Речь идет об организации хищений денежных средств, выделенных режиссеру для реализации проекта «Платформа» в 2011-2014 годах. Действия Серебренникова квалифицируются следствием как мошенничество в особо крупном размере. 

      В настоящее время правоохранители намерены предъявить ему обвинение в совершении указанного преступления и решить вопрос об избрании меры пресечения. 

      11:55, 22 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      260
      0
      #кино\n#мошенничество\n#арест\n#деньги\n#Следственный комитет России

       

       

       

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