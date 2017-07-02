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      Дело возбудили по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Татарстане

      11:22, 02 июля, 2017
      Григорий Глухов
      11:22, 02 июля, 2017
      Григорий Глухов
      419
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#полиция\n#Удмуртия\n#уголовное дело
      Фото: главное управление МЧС России по Республике Татарстан
      419
      0

      Сейчас полиция устанавливает точное количество пассажиров, находившихся в салоне в момент удара.

      Казань. Республика Татарстан. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП с участием автобуса и грузовика, унесшего жизни 13 человек. Об этом сообщается на сайте МВД Татарстана.

      Дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

      «Водитель автобуса 1961 года рождения совершил столкновение с движущимся в попутном направлении грузовиком, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем КамАЗ. После удара автобус опрокинулся и загорелся», - говорится в сообщении полиции Татарстана.

      В ДТП погибли 13 пассажиров автобуса, еще 12 человек оказались в больницах. Сейчас полиция выясняет точное количество людей, находившихся в момент удара в салоне.

      «Точное число находившихся в салоне автобуса пассажиров в настоящее время выясняется, поскольку известно, что водитель в пути подсаживал попутчиков. В настоящее время планируется задержание как водителя грузовика, так и двоих водителей автобуса», - сообщает МВД по Республике Татарстан. 

      Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану, ДТП произошло в ночь на воскресенье, 2 июля, в 9 км от Заинска. На трассе столкнулись «КамАЗ» и пассажирский автобус «Неоплан», ехавший по маршруту Самара-Ижевск. После этого автобус загорелся.

      По данным Минздрава Татарстана, на 06:30 известно о 28 пострадавших. Из них 13 человек погибли, в том числе двое детей. Четверо пострадавших в тяжелом состоянии, восемь человек в состоянии средней степени тяжести были доставлены в Больницу скорой медицинской помощи Набережных Челнов и Медсанчасть ПАО «Татнефть», а также в Альметьевск.Трое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести после обследования медиками были направлены на амбулаторное лечение.

      В Главном управлении МЧС России по Татарстану работает телефон «горячей линии» – (843) 227-46-96, 227-45-63.

      В Главном управлении МЧС России по Самарской области работает телефон «горячей линии» - (846) 337-72-82.

      В Главном управлении МЧС России по Удмуртской Республике работает телефон «горячей линии» - (83412) 51-45-50.

      11:22, 02 июля, 2017
      Григорий Глухов
      419
      0
      #ДТП\n#Татарстан\n#полиция\n#Удмуртия\n#уголовное дело

       

       

       

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