Жительница Челябинска вывесила грудного ребенка с балкона

По предварительным данным, она совершала такие действия неоднократно.

Челябинск. Жители Челябинска сфотографировали местную жительницу, державшую грудного ребенка на вытянутых руках за ограждением балкона на втором этаже в одной из квартир Металлургического района областного центра. По предварительной информации, женщина неоднократно осуществляла указанные действия, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

Руководство следственного управления взяло на себя проведение проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.