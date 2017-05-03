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      Жительница Челябинска вывесила грудного ребенка с балкона

      14:20, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      14:20, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #дети\n#мама\n#Челябинск\n#происшествие\n#проверка
      Фото: vk.com/chel4m3
      102
      0

      По предварительным данным, она совершала такие действия неоднократно.

      Челябинск. Жители Челябинска сфотографировали местную жительницу, державшую грудного ребенка на вытянутых руках за ограждением балкона на втором этаже в одной из квартир Металлургического района областного центра. По  предварительной информации, женщина неоднократно осуществляла указанные действия, сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Челябинской области.

      Руководство следственного управления взяло на себя проведение проверки. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

      14:20, 03 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      102
      0
      #дети\n#мама\n#Челябинск\n#происшествие\n#проверка
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