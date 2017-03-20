Уходящая легенда: создатель "Нивы" Петр Прусов умер в Тольятти

Он скончался на 76 году жизни.

Тольятти. Россия. Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Петр Прусов ушел из жизни в возрасте 75 лет. Как сообщает «Газета.Ру», церемония прощания состоится 21 марта с 11:00 в Спасо-Преображенском соборе Тольятти, а похороны пройдут на Тольяттинском городском кладбище.

Петр Прусов создал первый в мире внедорожник с несущим кузовом – ВАЗ-2121 «Нива». Сегодня автомобиль известен под именем LADA 4x4. До сих пор эта марка остается популярной не только в России, но и за рубежом.

Петр Прусов трудился на Волжском автомобильном заводе с 1970 года. Спустя пару лет он стал ведущим конструктором «Нива». Первый автомобиль сошел с конвейера 5 апреля 1977 года. Всего завод выпустил более 2,5 млн внедорожников. Позднее Петр Прусов разрабатывал «Оку», «Самара», «Самара-2», «Калина», ВАЗ-2123 «Шевроле-Нива».