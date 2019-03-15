Эксперты назвали самые чистые регионы России по итогам зимы

Лидером оказалась Тамбовская область.

Москва. Эксперты «Зеленого патруля» составили рейтинг самых чистых регионов по итогам прошедшей зимы. Об этом пишет RT.

Лидером оказались Тамбовская область, Алтайский край и республика Алтай. В пятерку регионов с благоприятной экологической обстановкой также вошли Белгородская область и Москва.

Десятку замкнули Коми и Санкт-Петербург.

Самыми грязными регионами оказались Свердловская, Челябинская и Иркутская области. В десятку также попали Оренбургская область, Нижегородская, Московская, Брянская области, Бурятия, Красноярский край, Якутия.