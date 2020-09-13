Роспотребнадзор не исключил продления особых условий работы школ

В санитарно-эпидемиологических нормах Роспотребнадзора особый режим предписан школам до конца 2020 года.

Москва. Особые условия работы школ в России могут быть продлены и на 2021 год. Об этом со ссылкой на начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирину Шевкун пишет RT.

«Работа школ в особых условиях будет продолжаться до тех пор, пока эта эпидситуация в стране не стабилизируется», — отметила представитель ведомства.

В санитарно-эпидемиологических нормах Роспотребнадзора особый режим предписан школам до конца 2020 года. Однако, по словам Шевкун, это не значит, что с нового года все правила будут отменены.

«СанПиН действуют до 1 января 2021 года. Но это не потому, что с нового года всё закончится и санитарные правила не нужно будет соблюдать», — сказала она.

В то же время главный эксперт управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Нонна Фомкина подчеркнула, что в регионах страны наблюдается разная ситуация с коронавирусом и ограничительными мерами.

«Когда ситуация стабилизируется или когда будут сняты все ограничения, сказать сейчас сложно», — прокомментировала она.

Сейчас школьники при входе в учебное заведение проходят термометрию. За классами закреплены отдельные кабинеты, введены «плавающие» звонки на перемены, разработаны графики питания в столовой. Все это сделано для сокращения числа контактов.