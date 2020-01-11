Новые отметки могут появиться в аттестатах школьников России

Зачёт может заменить оценки по «творческим» предметам.

Москва. Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала, что успехи школьников по музыке, физкультуре и изобразительному искусству будут оцениваться по шкале «зачёт-незачёт». Об этом сообщает «Российская газета».

«В некоторых школах уже давно используют "зачет"- "незачет", или даже 100-балльную систему. Но когда наступает пора получения аттестата, все оценки приводятся к единому знаменателю: "5", "4", "3"», — отметила в интервью министр.

Она сообщила, что готовится новый порядок выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. Он позволит закрепить право школы ставить «зачтено» за такие предметы, как «Изобразительное искусство», «Музыка» и «Физическая культура».

Ольга Васильева подчеркнула, что выбор останется за школой.

«Моё личное мнение: любой ребёнок любит бегать, прыгать, рисовать, петь. И, может быть, не у всех это получается на "отлично" , но ставить "тройку" в аттестат только из-за отсутствия музыкального слуха, на мой взгляд, неверно», — сказала министр просвещения.