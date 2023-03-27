Ижевск. Удмуртия. В России планируют поэтапный переход от представления бумажных платежек за жилищно-коммунальные услуги к рассылке электронных квитанций. Исключение сделают для пожилых граждан, которые не готовы работать с цифровыми сервисами. С такой инициативой обратился Российский экологический оператор в федеральный Минстрой, пишут «Известия».

По данным РЭО, в стране насчитывается порядка 50 млн домохозяйств. Вес напечатанной платежки около 1 грамма, получается, ежемесячно на коммунальную рассылку уходит 50 тонн качественной печатной бумаги.

Конечно, бумага – это полноценное вторсырье, однако у коммунальных платежек попасть на переработку шанс невелик, считает председатель комиссии по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртии Сергей Пермяков.

«Печатная платежка – это одноразовый документ. Получая бумажную квитанцию, жильцы просто сканируют QR-код, оплачивая услуги, а листок выбрасывают. Хорошо, если в последующем этот листок будет сдан на вторичную переработку, но чаще квитанция после оплаты попадает в пакет с мусором. С точки зрения сортировки отходов эта бумажка уже не представляет никакой ценности, ее просто не отделить от общей массы мусора», – прокомментировал Сергей Пермяков.

Тем временем, уже четверть клиентов Удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» оценили преимущества электронной квитанции и отказались от получения счетов на бумажном носителе. Процесс носит необратимый, но ограниченный интересами потребителя характер, уверены специалисты энергосбытовой компании.

Ежемесячно к рассылке электронных платежек подключаются более 2 тыс. клиентов «ЭнергосбыТ Плюс». Если в январе 2022 года таких абонентов было около 134,5 тыс., то в январе 2023 года их число увеличилось до почти 180 тыс. и продолжает расти, рассказал руководитель направления регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» Нил Миназитдинов.

«Мы планомерно шли к тому, чтобы отказаться от тотальной рассылки бумажных квитанций своим клиентам и рады, что они оценили это новшество. Действительно, электронная квитанция никогда не затеряется, она приходит на адрес электронной почты клиента и хранится там бессрочно. Кроме того, она отображается и в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+» и приходит значительно быстрее, чем печатная платежка.

С помощью электронной квитанции удобнее анализировать свое потребление коммунальных ресурсов. Можно открыть приложение «ЭнергосбыТ Плюс» на смартфоне или свой электронный почтовый ящик и посмотреть квитанции за любой период, сравнить показания приборов учета и начисления. В конце концов, возможно, такой анализ поможет кому-то из жителей начать более экономно расходовать коммунальные ресурсы», – отметил Нил Миназитдинов.

При этом в компании подчеркивают, что право абонента выбирать, в какой форме получать платежный документ.

«Иногда человеку в силу привычки важно просто подержать в руках бумажный документ и сохранить квитанцию, ему так спокойнее. Это, к примеру, пенсионеры, да и просто люди, которые не готовы пользоваться электронными сервисами. В конце концов, внедрение новых принципов работы делается не ради самого внедрения, а в целях удовлетворения потребностей клиентов», – рассказал Нил Миназитдинов.

Полностью отказаться от бумажных квитанций в обозримом будущем не получится, считает председатель Объединения советов домов Удмуртской Республики Александр Евсеев.

«Процесс перехода на электронные квитанции идет эволюционным путем, и я считаю, это правильно. Многие компании предлагают такую услугу своим клиентам, но всегда нужно учитывать интересы потребителя. У нас есть довольно большая категория граждан, которые не пользуются интернетом и оплачивают коммунальные услуги, используя печатные документы. Это люди пожилого возраста, жители удаленных населенных пунктов, где пока нет устойчивой связи. Но в любом случае переход на новые формы взаимодействия с коммунальными компаниями должен проходить только с личного согласия и заявления собственника», – отметил Александр Есеев.

Перспективы и преимущества электронных квитанций неоспоримы. Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» подключить услугу можно всего в несколько кликов в личном кабинете на сайте компании либо в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+». Достаточно изменить способ доставки платежных документов, пройдя путь: «Настройки» — «Мои подписки» — «Способ доставки квитанции».

Если абоненту сложно управлять гаджетами, но есть желание получать квитанции в электронном виде, можно обратиться в любой из клиентских офисов компании. Консультант поможет установить приложение «ЭнергосбыТ+» на смартфон и объяснит, как им пользоваться, процесс займет несколько минут.

Фото: ИА «Сусанин»

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