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В жилой комплекс «Знак» под Ижевском от «Железно» пришло тепло

16:10, 28 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
В жилой комплекс «Знак» под Ижевском от «Железно» пришло тепло
16:10, 28 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
102
0
#строительство\n#Ижевск\n#реклама\n#жилье\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление
0

Успешный запуск теплоносителя произвели в первом доме «города будущего».

В Удмуртии в дома первой очереди жилого комплекса «Знак» от специализированного застройщика «Железно» пришло тепло. Новая теплотрасса от ТЭЦ-2 пролегла в будущий новый жилой район в Завьяловском районе на границе с улицей Архитектора Берша в Ижевске.

Проект прокладки теплотрассы был на сопровождении Корпорации развития Удмуртской Республики. В конце 2019 года ей руководил Константин Сунцов, который в конце 2020 года занял должность первого заместителя председателя правительства Удмуртии. Принимая объект, он отметил, что 1 декабря 2019 года была подписана дорожная карта по сжатым срокам строительства теплотрассы для новых жилых кварталов города. Для Ижевска сроки строительства девятикилометровой теплотрассы диаметром 400 мм были очень короткие, и они были выдержаны.

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«Дорожная карта была сроком один год. 1 декабря 2019 года мы подписались, и с учётом проектирования и строительства 3 декабря 2020 года объект сдался. Это история про то, что кажется невозможным, – будет неизбежным», — подчеркнул Константин Сунцов.

Он поблагодарил всех участников процесса за постоянный мониторинг ситуации по прокладке важного для всего города теплопровода. Ведь по завершению строительства микрорайона здесь появится порядка 50 домов, в которых будут жить порядка 48 тысяч человек.  

«УКС, «Т Плюс» и застройщик «Железно» задали новый стандарт: за год такое никогда не строилось. Надеюсь, сейчас все новые объекты по теплу будем запускать в такой кратчайший срок», — отметил Константин Сунцов.

Отметим, что стандартный срок таких работ занимает 18 месяцев. То есть «Железно» сэкономил 6 месяцев. А это значит, что дома будут сданы быстрее, будущие жильцы раньше получат ключи от долгожданных квартир.

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На запуске теплоносителя в новые дома под Ижевском присутствовал и генеральный директор ГК «Железно» Юрий Захаров. Он подчеркнул, что достойный реализация проекта стала совместным результатом.

«Благодаря совместной работе власти, коммерческих и тепловых компаний случилось здесь — открыли новый микрорайон для комфортной жизни», — отметил Юрий Захаров.

После небольшой экскурсии по новостройке и проверки запущенного в здание теплоносителя представители «Железно» вручили благодарности и подарки сотрудникам ООО УКС и ПАО «Т Плюс», помогавшим в своевременной реализации поставленной задачи. Руководитель ООО «Специализированный застройщик "Железно Ижевск"» Сергей Пестов признал результат выдающимся.

«Мы благодарны энергетикам за выдающийся результат, за ту личную энергию, которую они вложили в этот проект. Я участвовал в производственных совещаниях и видел, как непросто всё даётся, но все сработали с полной отдачей», — заверил Сергей Пестов.

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Директора Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс» Дмитрий Разумов в свою очередь отметил, что нет причин для беспокойства в плане отопления нового микрорайона. Мощности ТЭЦ-2 Ижевска полностью готовы к строительству новых кварталов.

«Мы будем обновлять оборудование на ТЭЦ-2, следовательно, надёжность будет увеличиваться. С точки зрения нагрузки, но на ТЭЦ-2 возможности закрытия этой нагрузки предостаточно. Могли бы работать с такими тепловыводами», — сказал Разумов.

16:10, 28 декабря, 2020
Дмитрий Стрелков
102
0
#строительство\n#Ижевск\n#реклама\n#жилье\n#Удмуртия\n#УКС\n#отопление

 

 

 


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