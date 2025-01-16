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Стилисты Ижевска: в 2025 году — тренд на разумное потребление

12:36, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
Стилисты Ижевска: в 2025 году — тренд на разумное потребление
12:36, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Ижевск\n#мода\n#Удмуртия\n#одежда\n#стиль
Источник фото: Анастасия Васильева
0

Что такое капсульный гардероб и кому он подойдёт?

Каждая девушка хотя бы раз сталкивалась с проблемой: нечего надеть. Неважно, собирается она на работу, на свидание или просто погулять с друзьями. При этом нередко шкаф модницы буквально ломится от вещей, но комбинировать их между собой, порой, невозможно.

В таком случае на помощь может прийти капсульный гардероб. Если коротко, то это набор из 10-15 базовых вещей. Например, прямые брюки, классическая юбка, пиджак с актуальным кроем, простое платье, несколько кофт и блузок и 2-3 пары обуви. Стилисты утверждают, что, комбинируя эти вещи, можно создавать до 20 новых образов.

Например, вместе со студенткой УдГУ Яной Ершовой мы взяли семь вещей: белый свитер, черную кожаную черную юбку миди, костюм-двойку, трикотажную футболку, джинсы, пальто и ботильоны. В итоге мы смогли собрать семь различных образов, в которых можно пойти на пары, сходить на свидание или на прогулку с друзьями, и даже пройти собеседование. Комбинировать эти вещи между собой можно было и дальше.

Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
Фото: Анастасия Васильева
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∗∗∗

Термин «базовый гардероб» впервые появился в Америке в 1970-х годах. В России это понятие приобрело популярность относительно недавно, когда представители модной сферы и блогеры заговорили о практичности в одежде. 

Во время беседы с корреспондентом ИА «Сусанин» стилисты Анна Стильно и Альбина Даминова отметили, что в 2025 году идет тренд на бережное потребление. Если раньше этот термин чаще всего употреблялся в значении сохранения экологии, то теперь он перешёл и на одежду.  

«Люди идут к тому, чтобы потреблять меньше. И, конечно, идут к этому капсульному гардеробу, но надо смотреть на человека. Если у него, допустим, творческая деятельность, если он постоянно выступает, если ему надо удивлять своими образами, запоминаться, то речь здесь точно не про капсульный гардероб», – отметила Анна Стильно. 

Альбина Даминова подтвердила, что базовый гардероб идеален для тех, кто не интересуется показами крупнейших модных брендов и почти не следит за трендами в одежде. Как правило, клиенты к ней приходят именно с таким запросом: как выглядеть стильно и при этом не тратить каждый день кучу времени на выбор одежды. Однако так называемая капсула подойдет не для всех.

«Это, наверное, всё индивидуально. Если человек умеет сочетать разные стили между собой, чтобы вещи не просто лежали в шкафу, и у него есть своё видение, вкус, то капсульный гардероб не про него», – поделилась мнением Альбина Даминова.

По словам девушек, правила бережного потребления говорят о том, что не нужно покупать 5-6 джинсов всех фасонов, цветов и стилей. Достаточно подобрать форму, подходящую вашей фигуре, и купить две пары.

«Лучше обратить внимание на качество вещи. В таком случае вещь прослужит гораздо дольше и через год не придется идти в магазин за новыми джинсами», – заметила Анна Стильно.

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Фото: ИА «Сусанин»

Если говорить о модных трендах на 2025 год, то популярен будет трикотаж. Для того чтобы он прослужил дольше и не потерял свою форму после нескольких стирок, нужно обратить внимание на состав ткани. Например, шерсть или кашемир.

«По цене, конечно, дороже, чем просто из какой-нибудь вискозы и акрила свитер, но зато это вложение на будущее. Если купить кашемировую вещь в базовом крое и доплатить пару тысяч, то вы её не один сезон будете носить. Она катышками через пару стирок не покроется, а лет пять-десять прослужит», – заверила Альбина Даминова.

Стилисты добавили, что для сохранения вещи даже из качественных тканей, необходимо учиться и бережному отношению к обновкам. Например, зимой не носить одни и те же ботинки до наступления тёплой погоды. Именно так воспитывалось поколение 1990-х годов, когда одну пару покупали на «несколько лет вперед». Лучше купить две-три пары и чередовать их, давая обуви до конца просохнуть от соли, которой посыпают дороги, и влаги.

Анна Стильно заметила, что сейчас популярна и универсальность.

«Длинное пальто в моде, потому что под него можно будет надеть и юбку, и брюки. Так называемая функциональность. Не всем хочется делать контент и каждый раз удивлять людей своими интересными образами, не все этим живут, поэтому сейчас мода на разумное потребление», – добавила она.

20250115_192043.jpg

Фото: ИА «Сусанин»

В завершение беседы и Альбина, и Анна отметили, что важнее всего подбирать одежду, подчеркивающую достоинства фигуры. Неважно, какие тренды диктуют мировые бренды. Главное, подбирать наряды, в которых вы будете чувствовать себя комфортно.

О том, какие тренды ожидают нас в наступившем 2025 году, мы писали ранее.

12:36, 16 января, 2025
Аграфена Костромская
Стажёр
48
0
#Ижевск\n#мода\n#Удмуртия\n#одежда\n#стиль

 

 

 


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