«Если хочешь по-настоящему узнать город,

надо ходить пешком», - Андер Моруа.

В Ижевске платных парковок нет. В часы-пик автомобилисты колесят в поисках свободного места, а потеряв надежду, бросают машины, где придется: «Авось, не увезут!». В итоге: хаос, пробки, аварии, заставленные дворы, зимой свою лепту вносят сугробы.

Ряд российских городов нашел управу автомобильной неразберихе и организовал вдоль дорог платные парковки. Пример других показывает, что с их помощью можно упорядочить движение, уменьшить нагрузку на улично-дорожную сеть, снизить количество нарушений ПДД и стимулировать горожан пользоваться общественным транспортом, а то и вовсе пересесть на велосипеды.





В региональном ГИБДД отмечают: нарушений правил парковки, особенно в центре города, предостаточно. В Ижевске за 10 месяцев 2020 года эвакуаторы увезли из-под знаков 1219 автомобилей. Всего же за этот период было составлено 2413 материалов, касающихся нарушений правил парковки.

«Платные места позволят бороться с нарушениями и наладить движение на самых загруженных улицах», - пояснил «Сусанину» врио командира отдельного батальона дорожно-транспортной службы ГИБДД Управления МВД России по Ижевску Иван Решетов. По его словам, сегодня, помимо центра города, особенно страдает район цирка – улица Красноармейская и улица Свободы.





Канули в неизвестность

Впервые о платных парковках вдоль дорог в далеком 2013 году начал говорить мэр Ижевска Денис Агашин. Тогда тестовой как раз таки должна была стать улица Красноармейская.

В следующий раз о парковках принялись рассуждать только 5 лет спустя. Власти объявили конкурс на право заключения концессионного соглашения по созданию парковочных пространств сроком на 10 лет. Планировалось, что концессионер оборудует в городе 3500 парковочных мест, час пользования которыми будет стоить 20 рублей.

На первых этапах под проект попадала самая горячая точка города – центральный квадрат из улиц Горького, Холмогорова, Удмуртской и Либкнехта. Однако, не придя к консенсусу с частными компаниями, попытку пришлось отложить.

С идеей повременили, но не забыли. Как рассказали в администрации Ижевска, в настоящее время тема платных муниципальных парковок продолжает рассматриваться.





Протоптанная дорожка

Власти Ижевска не раз оглядывались на опыт соседей, но воплотить в жизнь проект в своем городе пока не смогли.

Вот уже 5 лет по всей Казани оборудовано более сотни муниципальных парковок. По выходным и праздникам это бесплатные парковки, а по будням цены на них варьируются от 30 до 100 рублей в час. Вариантов оплаты несколько – через паркомат, с помощью мобильного приложения «Казанский паркинг», по СМС, на веб-портале. За неуплату грозит штраф в 2,5 тыс. рублей.

Как показала практика Казани, над системой еще нужно поработать. По информации «Татар-информ», автолюбители нашли способ, чтобы не платить ни за саму парковку, ни прилетевший штраф – снимать номера с машин.





скриншот: parkingkzn.ru

Пермские водители платят за организованные парковки с 2016 года. Автомобилисты отдают 20 рублей за час, владельцы мотоциклов и мопедов – 10 рублей. «По сравнению с другими городами плата за парковку в Перми довольно низкая», - отметили в администрации города.

Штраф за неуплату в Перми в 2,5 раза меньше, чем в Татарстане – 1 тыс. рублей.

На днях пермские активисты обратились к властям с просьбой пересмотреть плату и снизить цену на парковки в жилой зоне. По их подсчетам, в год парковка у своего же дома обходится им дороже, чем москвичам – в 40 тыс. рублей против 3 тыс. рублей.

Кстати, в 2017 году власти Ижевска активно изучали опыт прикамской столицы. Начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис отмечал, что для введения системы совместно с ГИБДД им пришлось налаживать систему фотофиксации нарушения правил парковки и эвакуации. За первые 10 месяцев работы системы в бюджет Перми поступило 51,4 млн рублей, а за аналогичный период 2019 года – 67,5 млн рублей.

На этом развитие платной парковочной системы в Перми не прекратилось. Городские власти после обследования загруженности территорий приняли решение с 23 ноября расширить платную зону, рассказали «Сусанину» в мэрии Перми.

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В административном центре ПФО, Нижнем Новгороде, платные парковки должны появиться до конца 2020 года. Планируется, что это будет до 7 400 платных машиномест по 119 адресам, сообщает администрация города. Парковки появятся постепенно и начнут работать в тестовом режиме.

По словам директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода Александра Герасименко, парковочное пространство позволит увеличить пропускную центральных улиц, где из-за оставленных авто не могут проезжать трамваи и заворачивать во дворы скорые.

Доходы от платных машиномест власти планируют направлять на благоустройство, содержание дорожной сети и дворовых территорий.

Взгляд эксперта

Мы пообщались с теми, кто не понаслышке знаком с дорожной ситуацией Ижевска. Почти все они сошлись в одном: платные парковки нужны.

«Следовать принципу разумности», - депутат Гордумы Ижевска Борис Ломаев.

«Рано или поздно необходимость в платных парковках вдоль дорог возникнет, потому что город больше не становится, а число автомобилей ежегодно растет. Подходить к этому нужно, соблюдая принцип разумности, и на инвестиционных советах нами рассматривались различные варианты. Были компании, готовые вложиться, но когда они озвучивали сумму – 60 рублей в час, мое мнение было резко отрицательным, даже в Москве не везде такая стоимость. Можно пожертвовать чем-то другим, но стоимость должна быть разумной. Моим предложением было начинать с 10-15 рублей за час», - рассказал депутат Гордумы Ижевска Борис Ломаев.

«Не загибать ценник», - член российской общественной организации «Автомобилисты Удмуртии» Александр Сабатаров.

«Такие парковки нужны. Об этом говорит опыт более развитых европейских городов. Но грамотно организованные, чтобы улучшать жизнь горожан, а не для заработка отдельным компаниям, то есть заниматься этим должен именно муниципалитет. Если сделать всё разумно и не загибать ценник, то и автомобилистам станет проще найти место в центре, и в целом движение в городе выиграет, так как это будет сдерживающим фактором для выбора в качестве средства передвижения автомобиля», - рассказал Александр Сабатаров.

«Все средства должны идти на развитие инфраструктуры», - депутат Гордумы Ижевска Денис Назаров.

«Платная стоянка вдоль автодорог может способствовать снижению загруженности самых узких мест в дорожной сети при выполнении других условий развития городской транспортной сети. При этом «общественный договор» по поводу платности стоянки вдоль автодорог может состоять в том, что:

а) все получаемые средства в качестве платы от автомобилистов идут в городском бюджете на развитие инфраструктуры бесплатных (перехватывающих) парковок;

б) создание инфраструктуры будет идти опережающими темпами. Например, мы хотим минимизировать количество автомобилей на Коммунаров. Тогда мы сначала делаем 2-3 парковки на муниципальной земле (например, в районе перекрёстков с Кирова/Советской/Ленина) и после этого вводим платность стоянки вдоль Коммунаров», - рассказал «Сусанину» депутат Гордумы Ижевска Денис Назаров.

Ключевым условием должен стать обмен информацией с ГИБДД, поскольку без санкций действенность меры регулирования будет равна нулю, добавил Назаров.

«Мера, необходимая для полноценного развития города», - архитектор-урбанист, директор проектного бюро iCube Любовь Варламова.

«Парковки очень нужны! Потому что город – это физическое пространство, и в какой-то момент с ростом автомобилизации его перестает хватать. Каждый хочет припарковаться в той точке, куда ему нужно попасть. Регулировать этот момент можно только экономическими способами, больше никак. Сколько примеров не рассматривать: российских городов, западноевропейских, азиатских, везде это регулируется экономическими рычагами, альтернатив не существует. И к этому никто не бывает готов. Иногда слышишь: «А пусть сначала общественный транспорт разовьют!». Нет, оно так не работает, все идет одновременно. В той же Москве власти начинали вводить плату нежно, поступательно, тут же начала работать парковочная полиция, эвакуация. Я помню времена, когда ты накручивал круги, чтобы припарковать свой автомобиль, а теперь всё упорядочено. Это довольно непопулярная мера, но она необходима для полноценного развития города», - рассказала архитектор-урбанист, директор проектного бюро iCube Любовь Варламова.

«Это не способ пополнить кошелек», - предприниматель Максим Коновалов.

«Я обеими руками и всеми остальными частями тела «за» платные парковки в центральной части города. Поскольку весь центр, рядом с «Аксионом», например, или на Свободы, 173 занят машинами тех, кто утром приехал на работу и только вечером уехал. Им хорошо, остальным, наверное, не очень. И платность в данном случае – это не способ пополнить кошелек города, как могло бы показаться, а способ отрегулировать нагрузку центральной части», - рассказал предприниматель Максим Коновалов.





«Ижевск к ним не готов», - член регионального штаба ОНФ в Удмуртской Республике Евгений Сомов.

«Что касается нехватки мест, чего-то критического нет, обращений к нам тоже. Мы считаем, что на данный момент Ижевск к ним (платным парковкам – прим. ред.) не готов. Потому что многие ездят на работу с районов, и это зачастую единственный способ передвижения, у нас пока нет развитой транспортной доступности. Во-вторых, нет такого большого потока машин. Когда администрация города выдает разрешение на перевод помещения из нежилого в жилое, под магазин или кафе, например, почему-то никто не задает вопроса: «А как у этого магазина будут парковаться клиенты?». Это важный момент: при выдаче разрешения выдавать техническое решение, чтобы сделать парковочные места, улучшить парковочную зону за счет внебюджетных средств, благодаря предпринимателям. О парковках можно говорить на перспективу, не сейчас. Если и делать платные зоны, то каждая должна проходить общественные обсуждения с жителями ближайших домов», - член регионального штаба ОНФ в Удмуртской Республике Евгений Сомов.

Вспоминается снежный февраль 2020 года, а точнее, улица Коммунаров, 202, где на первом этаже хрущевской пятиэтажки спокойно соседствуют разноликие магазинчики. Оксана Перова, владелица одного из отделов, прошлой зимой в красках описала историю их заснеженной парковки. Попытки своими силами расчистить площадку для комфорта покупателей не увенчались успехом. День изо дня парковкой пользовались вовсе не клиенты. Вежливый разговор с водителем, оставляющим свое авто, закончился жалобой на торговые точки. К сожалению, пословица «не делай добра – не получишь зла» сработала как никогда точно. Больше тратить деньги из своего кармана на работу дворников хозяева местных магазинчиков не стали: чужая земля – чужие правила.

«Кстати, я обустроила напротив своего офиса парковку. Мне она 7 лет назад обошлась в 200 тыс. рублей, но осталась на городском балансе. Мне порой свою машину поставить некуда. Проблема не в клиентах магазинов. Проблема в том, что люди – жители или сотрудники, оставляют на таких парковках машины на целый день, а для клиентов уже нет места», - рассказала владелица пасеки «Юньга» Оксана Перова.

Хочешь изменить мир – начни с себя

Нет такого водителя, который бы не хотел порядка в своем городе. Ответственность за дорожный комфорт ложится не только на муниципалитет, но и на самих автолюбителей. Идея платных парковок – не просто способ урегулировать движение и обустроить места вдоль дорог, но и научить людей культурному поведению. Захлопывая дверцу машины, вы не перестаете быть автовладельцем.