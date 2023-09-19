19 сентября Ижевск в одиннадцатый раз отметит День оружейника. Это хороший момент вспомнить о городском пространстве, напрямую ассоциирующимся с профессией оружейника, но почему-то оказавшимся за бортом праздника. С момента своего обновления в 2007 году Площадь Оружейников так и не стала полноценным общественным пространством, оставаясь по большому счёту проходным двором и парковкой.







Не каждый житель города сможет назвать место, где площадь находится. Однако место это действительно обладает большой исторической ценностью, а, следовательно, и столь важным сейчас туристическим потенциалом.

Что ж, выйдем из ряда вон и вспомним, а что же такое есть и откуда пошла Площадь Оружейников?

Современная Площадь Оружейников — это пространство за Русским драматическим театром, ограниченное стенами министерского дома (Горького, 76), зданием бывшего Машиностроительного лицея и склоном, на котором гордо возвышается почти трёхметровый памятник Ижевским оружейникам. В сердце площади — Михайловская колонна и музей «Ижмаша», размещённый в стенах бывшей гауптвахты (Свердлова, 32), старейшего каменного здания в городе.







Прабабушка современной Площади Оружейников — Соборная площадь посёлка Ижевский завод — была в несколько раз больше, и назначение у неё было торговое.

«Лавки для торговли различными товарами устроены в некоторых частных домах, расположенных преимущественно близ Александро-Невского собора, потому что на площадь, находящуюся перед собором, еженедельно по воскресным дням съезжаются из близлежащих мест для торговли промышленники с разными продуктами. Эти торговые дни жителям завода служат почти единственным средством для заготовления жизненных потребностей на целую неделю», — говорилось в «Статистическом описании Ижевского оружейного завода» 1850 года.

За год до этого в Варшаве умирает августейший шеф всероссийской военной промышленности Великий Князь Михаил Павлович Романов, младший брат императора Николая I. В связи с этим принимается решение увековечить его память на главном оружейном заводе страны — Ижевском. Местом для памятника была выбрана Соборная площадь посёлка, в центре которой в 1852 году возвели колонну в честь Михаила Павловича. С тех пор на протяжении пяти десятилетий площадь именовалась Михайловской.



Михайловская колонна. Вторая половина XIX века. Снимок из коллекции ЦГА УР

Сама колонна (её изначальный вариант) имела общую высоту 28,3 метра. Основание стояло на насыпи в человеческий рост, окружённой оградой в виде артиллерийских пушек.

По-настоящему оружейная история площади началась 15 августа 1870 года, когда на нижнем этаже ещё двухэтажного здания Военного собрания (Горького, 76) открылась всесословная школа для подготовки мастеров ружейного дела.



Здание Военного собрания и Оружейной школы. Начало XX века. Снимок из коллекции НМУР

Юноши получали сначала теорию, состоящую из теории ручного огнестрельного оружия, закона Божьего, арифметики, геометрии, русского языка, черчения и рисования. После окончания трёхгодичного курса и выдержки выпускного экзамена молодые оружейники попадали на завод, где в течение года оттачивали полученные знания на практике.





Ученики Оружейной школы у памятника основателю оружейного завода Андрею Дерябину. 1910-й год. Снимок из коллекции НМУР



Долгое время площадь у Оружейной школы так и оставалась по сути большим пустырём с памятником и небольшим зданием гауптвахты. Так продолжалось до 1881 года, когда вокруг Михайловской колонны разбили Общественный сад.

За десятилетия сад разросся, его обнесли деревянной оградой, и так повелось, что особенно популярен он был у молодёжи. И это не удивительно. Парков в Ижевске к началу XX века было всего несколько, да и не каждый имел достаточные размеры, чтобы вместить всех желающих. А Общественный был большим и, в отличие от того же Генеральского сада, был открыт для посещения всем желающим.



Вид с колокольни Александровского собора на Общественный сад. 1912 год. Снимок из коллекции НМУР

Ижевцы любили свой сад, созданный на народные деньги и руками рабочих. Эта любовь была перенесена через горнило Мировой войны и революции, сохранилось пространство и в годы молодости советской власти. Большевики «тронули» лишь Михайловскую колонну, снесённую весной 1918 года во исполнение Декрета Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».

Город развивался и рос, изменились и потребности населения.

В начале второй половины 1920-х годов город остро нуждался в большом храме культуры, где были бы кружки, кинотеатр, зал для выступлений и места для учреждений. Взять для этих целей одну из церквей не представлялось возможным. Требовался большой клуб и вопрос о его строительстве был решён.

В 1926 году на страницах «Ижевской правды» развернулись споры о месте строительства клуба, который в будущем станет зданием Русского драмтеатра. Дискуссия была жаркой и грозила перерасти в протесты, так как местом для стройки была определена площадь напротив тогда ещё действующего собора Александра Невского, и для этого было необходимо вырубить часть бывшего Общественного сада (в 1920-е годы сад Профсоюзов). Подробно об одной из первых попыток протеста ижевцев против градостроительной политики местных властей выходил отдельный материал на «Сусанине».



«Ижевская правда от 21 апреля 1926 года



Попытка отстоять сад и перенести место строительства успехом не увенчалась, и осенью 1927 года на бывшей Соборной площади началось возведение Клуба Октябрьской революции (КОР), будущего ДК «Машиностроителей» и Русского драмтеатра. Часть сада была вырублена, остался лишь небольшой пятачок зелёного пространства между бывшей гауптвахтой (музей «Ижмаша») и клубом.



Клуб Октябрьской революции (ныне Русский драмтеатр).Первая половина 1930-х годов. Снимок из коллекции НМУР

Сквер за клубом, хоть и в урезанном виде, но продолжал жить. Здесь всё также собиралась молодёжь, проводились митинги, репетировали творческие кружки и даже совершались пробежки.



Музыкальный кружок Клуба Октябрьской революции в саду. 1930-е годы. Снимок из коллекции НМУР



В начале 1950-х годов началась реконструкция бывшего Клуба октябрьской революции. Здание было перестроено и получило новое название — дворец культуры «Машиностроителей». В эти же годы сквер за ним обнесли чугунной оградой.





Митинг в сквере за ДК «Машиностроителей» 1967 год. Сквер обнесён оградой. Снимок из коллекции НМУР





В таком виде будущая Площадь Оружейников сохранялась до 2007 года.

В этот памятный для многих год Ижевск отметил 200-летие оружейного завода и 60-летие автомата Калашникова. К этим двум датам в городе началась масштабная реконструкция набережной пруда и начал воплощаться амбициозный проект — создание Площади Оружейников с восстановленной Михайловской колонной и новым памятником Ижевским оружейникам.

Весной 2007 года началось благоустройство тенистой площади. Были вырублены оставшиеся деревья старинного сада, демонтирована и перенесена на новое место его чугунная ограда.



Вырубка сквера. Весна 2007 года. Фото из группы «Исчезающее наследие»

Площадь поделили на два сектора: первый — территория бывшего сада, где разбили газоны и построили Михайловскую колонну, второй — площадка перед музеем «Ижмаша», здесь установили памятник Оружейникам.





Фото: ИА «Сусанин»



Памятник оружейникам торжественно открыли 4 августа 2007 года. На мероприятии присутствовали президент Удмуртии Александр Волков, конструктор-оружейник Михаил Калашников и гендиректор ОАО «Ижевский Машзавод» Владимир Гродецкий. На самом памятнике указаны имена прославленных ижевских оружейников.

Михайловскую колонну открыли 4 ноября 2007 года.

Площадь действительно преобразилась, но как будто осталась в незаконченном виде. Пространство вокруг колонны не имеет даже скамеек, а на газонах горожане сидеть не привыкли. Площадь не засаживается деревьями и не становится местом проведения городских мероприятий. Из-за этого остаётся ощущение красоты, к которой нельзя по-настоящему притронуться.

Отсюда и последние новости о разрушающемся памятнике Ижевским оружейникам и пришедших в негодность лестницах к набережной. Сегодня площадь — это выжженный солнцем пустырь с большой парковкой и одиноко стоящими памятниками недавнего и далёкого прошлого.