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От пустыря до забвения: история ижевской Площади Оружейников

14:50, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
От пустыря до забвения: история ижевской Площади Оружейников
14:50, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#история Ижевска
Фото: ИА «Сусанин»
0

19 сентября Ижевск в одиннадцатый раз отметит День оружейника. Это хороший момент вспомнить о городском пространстве, напрямую ассоциирующимся с профессией оружейника, но почему-то оказавшимся за бортом праздника. С момента своего обновления в 2007 году Площадь Оружейников так и не стала полноценным общественным пространством, оставаясь по большому счёту проходным двором и парковкой. 

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Не каждый житель города сможет назвать место, где площадь находится. Однако место это действительно обладает большой исторической ценностью, а, следовательно, и столь важным сейчас туристическим потенциалом.

Что ж, выйдем из ряда вон и вспомним, а что же такое есть и откуда пошла Площадь Оружейников?

Современная Площадь Оружейников — это пространство за Русским драматическим театром, ограниченное стенами министерского дома (Горького, 76), зданием бывшего Машиностроительного лицея и склоном, на котором гордо возвышается почти трёхметровый памятник Ижевским оружейникам. В сердце площади — Михайловская колонна и музей «Ижмаша», размещённый в стенах бывшей гауптвахты (Свердлова, 32), старейшего каменного здания в городе.

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Прабабушка современной Площади Оружейников — Соборная площадь посёлка Ижевский завод — была в несколько раз больше, и назначение у неё было торговое.

«Лавки для торговли различными товарами устроены в некоторых частных домах, расположенных преимущественно близ Александро-Невского собора, потому что на площадь, находящуюся перед собором, еженедельно по воскресным дням съезжаются из близлежащих мест для торговли промышленники с разными продуктами. Эти торговые дни жителям завода служат почти единственным средством для заготовления жизненных потребностей на целую неделю», — говорилось в «Статистическом описании Ижевского оружейного завода» 1850 года.

За год до этого в Варшаве умирает августейший шеф всероссийской военной промышленности Великий Князь Михаил Павлович Романов, младший брат императора Николая I. В связи с этим принимается решение увековечить его память на главном оружейном заводе страны — Ижевском. Местом для памятника была выбрана Соборная площадь посёлка, в центре которой в 1852 году возвели колонну в честь Михаила Павловича. С тех пор на протяжении пяти десятилетий площадь именовалась Михайловской.

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Михайловская колонна. Вторая половина XIX века. Снимок из коллекции ЦГА УР

Сама колонна (её изначальный вариант) имела общую высоту 28,3 метра. Основание стояло на насыпи в человеческий рост, окружённой оградой в виде артиллерийских пушек.

По-настоящему оружейная история площади началась 15 августа 1870 года, когда на нижнем этаже ещё двухэтажного здания Военного собрания (Горького, 76) открылась всесословная школа для подготовки мастеров ружейного дела.

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Здание Военного собрания и Оружейной школы. Начало XX века. Снимок из коллекции НМУР

Юноши получали сначала теорию, состоящую из теории ручного огнестрельного оружия, закона Божьего, арифметики, геометрии, русского языка, черчения и рисования. После окончания трёхгодичного курса и выдержки выпускного экзамена молодые оружейники попадали на завод, где в течение года оттачивали полученные знания на практике.

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Ученики Оружейной школы у памятника основателю оружейного завода Андрею Дерябину. 1910-й год. Снимок из коллекции НМУР

Долгое время площадь у Оружейной школы так и оставалась по сути большим пустырём с памятником и небольшим зданием гауптвахты. Так продолжалось до 1881 года, когда вокруг Михайловской колонны разбили Общественный сад.

За десятилетия сад разросся, его обнесли деревянной оградой, и так повелось, что особенно популярен он был у молодёжи. И это не удивительно. Парков в Ижевске к началу XX века было всего несколько, да и не каждый имел достаточные размеры, чтобы вместить всех желающих. А Общественный был большим и, в отличие от того же Генеральского сада, был открыт для посещения всем желающим.

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Вид с колокольни Александровского собора на Общественный сад. 1912 год. Снимок из коллекции НМУР

Ижевцы любили свой сад, созданный на народные деньги и руками рабочих. Эта любовь была перенесена через горнило Мировой войны и революции, сохранилось пространство и в годы молодости советской власти. Большевики «тронули» лишь Михайловскую колонну, снесённую весной 1918 года во исполнение Декрета Совета народных комиссаров «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг, и выработке проектов памятников Российской Социалистической Революции».

Город развивался и рос, изменились и потребности населения.

В начале второй половины 1920-х годов город остро нуждался в большом храме культуры, где были бы кружки, кинотеатр, зал для выступлений и места для учреждений. Взять для этих целей одну из церквей не представлялось возможным. Требовался большой клуб и вопрос о его строительстве был решён.

В 1926 году на страницах «Ижевской правды» развернулись споры о месте строительства клуба, который в будущем станет зданием Русского драмтеатра. Дискуссия была жаркой и грозила перерасти в протесты, так как местом для стройки была определена площадь напротив тогда ещё действующего собора Александра Невского, и для этого было необходимо вырубить часть бывшего Общественного сада (в 1920-е годы сад Профсоюзов). Подробно об одной из первых попыток протеста ижевцев против градостроительной политики местных властей выходил отдельный материал на «Сусанине». 

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«Ижевская правда от 21 апреля 1926 года

Попытка отстоять сад и перенести место строительства успехом не увенчалась, и осенью 1927 года на бывшей Соборной площади началось возведение Клуба Октябрьской революции (КОР), будущего ДК «Машиностроителей» и Русского драмтеатра. Часть сада была вырублена, остался лишь небольшой пятачок зелёного пространства между бывшей гауптвахтой (музей «Ижмаша») и клубом.

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Клуб Октябрьской революции (ныне Русский драмтеатр).Первая половина 1930-х годов. Снимок из коллекции НМУР

Сквер за клубом, хоть и в урезанном виде, но продолжал жить. Здесь всё также собиралась молодёжь, проводились митинги, репетировали творческие кружки и даже совершались пробежки. 

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Музыкальный кружок Клуба Октябрьской революции в саду. 1930-е годы. Снимок из коллекции НМУР

В начале 1950-х годов началась реконструкция бывшего Клуба октябрьской революции. Здание было перестроено и получило новое название — дворец культуры «Машиностроителей». В эти же годы сквер за ним обнесли чугунной оградой. 

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Митинг в сквере за ДК «Машиностроителей» 1967 год. Сквер обнесён оградой. Снимок из коллекции НМУР

В таком виде будущая Площадь Оружейников сохранялась до 2007 года.

В этот памятный для многих год Ижевск отметил 200-летие оружейного завода и 60-летие автомата Калашникова. К этим двум датам в городе началась масштабная реконструкция набережной пруда и начал воплощаться амбициозный проект — создание Площади Оружейников с восстановленной Михайловской колонной и новым памятником Ижевским оружейникам.

Весной 2007 года началось благоустройство тенистой площади. Были вырублены оставшиеся деревья старинного сада, демонтирована и перенесена на новое место его чугунная ограда. 

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Вырубка сквера. Весна 2007 года. Фото из группы «Исчезающее наследие»

Площадь поделили на два сектора: первый — территория бывшего сада, где разбили газоны и построили Михайловскую колонну, второй — площадка перед музеем «Ижмаша», здесь установили памятник Оружейникам.

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Фото: ИА «Сусанин»

Памятник оружейникам торжественно открыли 4 августа 2007 года. На мероприятии присутствовали президент Удмуртии Александр Волков, конструктор-оружейник Михаил Калашников и гендиректор ОАО «Ижевский Машзавод» Владимир Гродецкий. На самом памятнике указаны имена прославленных ижевских оружейников.

Михайловскую колонну открыли 4 ноября 2007 года.

Площадь действительно преобразилась, но как будто осталась в незаконченном виде. Пространство вокруг колонны не имеет даже скамеек, а на газонах горожане сидеть не привыкли. Площадь не засаживается деревьями и не становится местом проведения городских мероприятий. Из-за этого остаётся ощущение красоты, к которой нельзя по-настоящему притронуться.

Отсюда и последние новости о разрушающемся памятнике Ижевским оружейникам и пришедших в негодность лестницах к набережной. Сегодня площадь — это выжженный солнцем пустырь с большой парковкой и одиноко стоящими памятниками недавнего и далёкого прошлого.

14:50, 19 сентября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
566
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#городская среда\n#история Ижевска

 

 

 


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