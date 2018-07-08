С 80-х годов прошлого века в России каждое второе воскресенье июля рыбаки официально отмечают свой праздник. В этом году он выпал на 8 июля.

По-настоящему мужское занятие, пришедшее к нам из далекой древности, давно потеряло свое первоначальное предназначение – утоление голода. Сегодня рыбалка – это хобби и особое состояние души. Покой, тишина, удочка, брызги воды…

Рыбное место

Удмуртия богата на водоемы – это и крупные реки, и водохранилища.

За хорошим уловом следует отправляться на просторы Камы и Ижа, поделился с «Сусаниным» рыбак со стажем Александр Кучумов. Именно там водятся щука, судак, которые любят свободу и обилие еды, а также крупный стайный окунь, лещ.

Вблизи Ижевска, где много прудов, на крючок можно поймать мелкую щуку и окуня.

Охотникам за карпом и карасем лучше ехать на деревенские пруды или платные водоемы, которые сегодня набирают популярность.

Лещей, толстолобиков, густеру, чехонь нужно искать на глубинах и перекатах.

Такие водные жители как плотва, уклейка, подлещики – неприхотливы и водятся почти во всех водоемах, рассказал рыбак Михаил Судаков.

Удивительно, но всё чаще зимой на Каме в лунках рыбаки встречают и такую экзотику, как рыбу-иглу.

Ловим:

река Кама: щука, судак, крупный стайный окунь, лещ;

река Иж: налим, плотва, щука, судак, окунь, лещ;

Ижевский пруд: окунь, щука, лещ, плотва, толстолобик;

Воткинское водохранилище: щука, судак, лещ, налим, окунь, густера, плотва, сом;

Река Вятка: ёрш, судак, язь, чехонь, налим, голавль, стерлядь. В верхнем течении – плотва, уклейка, елец;

Река Белая: судак, лещ, окунь, щука;

Река Чепца: лещ, плотва, линь, чехонь, сом, окунь, щука;

Река Вала (приток Кильмези): щука, сорога, окунь, уклейка;

Любимые места у каждого рыбака разные, это и озеро в селе Чеганда, и водоемы Усть-Бельска, Зуевы Ключи, река Кырыкмас (левый приток Ижа), пруд в селе Ягуле, водоем в селе Бураново…

Время года





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Каждый сезон может похвастаться своими особенностями улова: одни рыбы становятся активными, другие наоборот – уходят в спячку.

По словам Михаила, осенью начинает жировать щука. Сомы и лещи в это время прячутся в ямы, караси и карпы зарываются в ил. «Очень интересная рыба – налим! Чем хуже погода, тем налиму лучше. Его ловят с берега в самом конце осени, в ноябре, или самом начале ледохода, в апреле. Со льда налима ловят ночью в январе и феврале», - поделился Александр Кучумов.

Зимой активно клюют окунь, плотва, судак и берш в ямах и коряжнике.

По мнению Александра, лучшим временем для ловли рыбы можно считать весну. В этот период на Каме рыбаки активно охотятся на чехонь и леща. Перед ледоставом и первый лед – время щуки, судака и окуня. С повышением температуры воды и после нереста активными становятся карпы и караси, а потому не деревенских прудах можно встретить большое количество рыбаков.

Однако, в это время к рыбалке стоит отнестись с особой осторожностью, весна –это начало нереста, когда ловить рыбу запрещено.

Нерестовые участки в Удмуртии:

1. На правом берегу реки Кама (Каракулинский район) от устья реки Буториха до деревни Партизаны.

2. Река Кама (Сарапульский район) 500 м ниже ж/д моста до деревни Межная.

Во время нереста запрещено рыбачить всеми орудиями добычи кроме одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях вылована одного человека вне мест нереста.

Что касается лета - это прекрасная пора для ловли, когда повсеместно клюют практически все виды рыб. Однако знойным летом о дневной рыбалке лучше забыть. Стоит ловить в первые часы рассвета, а еще лучше – ночью.

На вкус и цвет





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На вкус рыбы влияют условия её обитания. Так, заросшие и непроточные водоемы довольно негативно сказываются на качествах мяса.

Например, такие хищники как налим и сом – рыбы на любителя. Питаются они донными обитателями водоемов и не брезгают падалью. Несмотря на это, печень налима считается деликатесом, а из сома получается вкусный шашлык.

Ни одна рыбалка не может обойтись без ухи. По рассказам рыбаков, особенно наваристый и аппетитный суп получается из окуня и ерша, не взирая на то, что это мелкая сорная рыба.

Ух…уха

Если вам всё же хочется изысканной, ресторанной ухи, то делимся рецептом супа от шеф-повара ресторана «Разумбар» Дмитрия Старова.

Суп варитсяиз костей нескольких видов рыб: зубатки, камбалы, муксуна и лосося. В воду добавляем коренья (морковь, лук), специи (перец, укроп, петрушка, лавровый лист) и доводимбульон до кипения. Добавляем рыбу и шпинат. После этого оставляем полученную жидкость томиться на слабом огне на 2 часа.Процедим.

Гурманы могут добавить в бульон немного пива (примерно 300 гр. на 5 л.). По словам повара, оно раскрывает морской вкус рыбы.

В то время как в кастрюле варится уха, параллельно ставим запекаться в духовку картофель в кожуре. Как только он приготовится, обваливаем его в золе – сожженных картофельныхочистках.Подаем отдельно на тарелке.

Отметим, из костей красной рыбы бульон получится жирный, но не насыщенный, в отличие от костей белой рыбы.

Подсекай, клюет!





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Популярными приманками животного происхожденияпо праву считаются черви, мотыль, опарыши и ручейник. Среди растительных насадок часто используются кукуруза и горох. Отличными приманками являются хлеб и манка. Зачастую рыбаки смешивают хлебный мякиш с медом, подсолнечным маслом или ароматическими маслами (укроп, чеснок), рассказал рыбак Александр Кучумов.

Приманки можно свободно комбинировать, например, одновременно насадить на крючок червя с опарышем или кукурузой.

За одну рыбалку могут использоваться разные насадки и приманки. Может быть и такое, что с утра рыба ловится на червя, а к обеду его игнорирует. Но стоит поменять насадку и тут же происходит поклев.

«Для ловли хищной рыбы используют колеблющиеся и вращающиеся блесны, силиконовые или поролоновые приманки, имитирующие рыбок и рачков. Зимой популярны вертикальные блесны и балансиры. Как зимой, так и летом, хищную рыбу ловят на живца», - поделился рыбак.

Чем ловить?





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Самыми простыми и в то же время очень эффективными снастями являются поплавочная удочка – для лета и удочка с мормышкой – для зимы. Такие снасти хорошо подойдут начинающему рыбаку. Кроме того, поплавочная и донная удочки прекрасны для ловли нехищной рыбы.

Сложнее по строению, а значит и в использовании - донные снасти и спиннинг. «Главный принцип здесь - как можно чаще быть на рыбалке, желательно с более опытным рыбаком», - поделился Александр.

В охоте на хищников в период открытой воды лучше использовать спиннинг. В летний период также можно ловить с помощью жерлицы или донной удочки с живцом. Зимой подойдет блесна, балансир, жерлица.

При ловле судака и берша, которых, кстати, часто путают между собой, используют удочки с крупными мормышками с насаженными червями и маленькими рыбками (тюлькой). Снасти номер 1 для охоты за нехищной рыбой – поплавочная удочка и фидер.

Лучше всего освоить начальную школурыболовного дела поможет обычная поплавочная удочка. По словам Александра, самая простая из них – маховая, как правило, не содержит катушки и колец, а леска крепится к вершинке удочки при помощи коннектора.

Болонка – чуть сложнее, имеет кольца и катушку и большеподходит для ловли на течении.

Штекерная удочка – модернизированная, отличается своей длиной – около 9-13 м., и чаще используется в спортивном рыболовстве.

Охоту за донными обитателями начинающему рыбаку лучше начинать с закидушки. Это отрезок лески с крючками и грузом, леска при этом привязывается к колышку, а колышек втыкается в берег. Несложно догадаться, что своё название закидушка имеет потому, что забрасывается рукой в воду.

Одна из интереснейших закидушек – донка с резиновым амортизатором или попросту «резинка». «В водоем завозится на лодке или забрасывается с берега тяжелый груз. К грузу крепится авиамодельная резина, к ней толстая леска с короткими поводками с крючками. При поклевке леска выбирается, резинка растягивается, груз лежит на дне. Снял рыбу, отпустил леску - резинка утянет ее обратно в воду», - рассказал Кучумов.

Суеверный народ

1. Если по пути на рыбалкуохотникаостановит инспектор ГИБДД - улов, скорее всего, окажется нулевым. Неудачным будет и встретить по дороге лису.

2. Если рыбак взял с собой рыбу в любом виде – консерву, вяленую или другую, то охота пройдет безрезультатно.

3. До первой пойманной рыбы некоторые не раскладывают подсачек, не помещают в воду садок, опасаясь остаться без улова.

4. Рыбакам не желают удачи. В таких случаях принято говорить: «Ни хвоста, ни чешуи».

5. Первую пойманную рыбку и некрупную рыбу принято отпускать со словами: «Позови маму или бабушку».

Без нарушений





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В случае нарушения правил ловли рыбы, согласно ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях, злоумышленнику грозит штраф от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей с конфискацией судна и других орудий добычи. Для должностных лиц за аналогичное правонарушение предусмотрен штраф от 20 тыс. до 30 тыс., юридическим лицам грозит штраф от 100тыс. до 200тыс. рублей плюс конфискация.

К таким нарушениям относятся, например:

- вылов рыбы без разрешительных документов (лицензии);

- нарушение условий, предусмотренных лицензией;

- рыбалка в районах, не определенных в разрешении;

- несоблюдение запретов (например, в отношении периода, орудий, способов лова, мест добычи);

- рыболовство без специальных средств технического контроля, которые обеспечивают автоматическую передачу информации о местоположении судна, и (или) других технических средств контроля, когда оснащение судна такими средствами является обязательным.

Законодательством предусмотрена и уголовная ответственность по статье 256 УК России («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»). Санкция предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период от 2 до 3 лет, либо исправительныеработы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Так, уголовная ответственность наступает в случае вылова рыбы без спецразрешения в запрещенных районах, в отношении отдельных видов рыб, вылов которых запрещен, при условии, что лицо использовало самоходный транспорт (суда, яхты, катера, моторные лодки), взрывчатые или химические вещества, электроток, в местах нереста или на миграционных путях к ним, на особо охраняемых природных территориях, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации либо, когда такие действия повлекли крупный ущерб.

Отметим, Удмуртская Республика входит в северный Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн, а потому рыбакам необходимо руководствоваться приказом министерства сельского хозяйства России от 18 ноября 2014 года № 453 «Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна».

Так, в правилах указано, что при любительском и спортивном рыболовстве запрещается использовать:

- сети всех типов, ловушки и конструкции (мереж, вентерь, верш, «морд», «закол»), за исключением раколовок;

- огнестрельное и пневматическое оружие, арбалеты и луки;

- удочкии спиннинговые снасти с общим количеством крючков (одинарных, двойныхили тройных) более 10 штук на одного рыбака;

- тралящие и драгирующие орудия добычи;

- сомовники;

- капканы;

- крючковые самоловные снасти;

и другое.

Кроме того, запрещается глушить рыбу, добывать её багрением и гоном. Также нельзя охотиться «на подсветку» - с использованием фонарей в темное время суток, за исключением подводной охоты, рыболовства с удочками и спиннингами, раколовками.

Нельзя охотиться на парусе или с помощью мотора,используя при этомболее двух приманок на одно судно, (так называемый «троллинг»). Также запрещено устанавливать загородки, заколки, запруды и другие заграждения, которые перекрывают русловодоемов и не позволяют рыбе свободно плавать.

Правила безопасности

По информации ГУ МЧС по Удмуртии основными причинами гибели на воде являются:

- неумение плавать;

- употребление аклоголя;

- нарушение правил безопасности на воде.

Обязательные медикаменты в аптечке рыбака:

нитроглицерин, аспирин, валидол, анальгин, йод для обработки ран, бинт, вата, бактерицидный пластырь, нашатырный спирт, жгут для остановки кровотечения.

Походную аптечку следует класть в яркий пакет отдельно от других вещей в сумке.

Зимняя рыбалка:

Перед выездом на рыбалку помойте ноги холодной водой, чтобы не простудиться. После - примите дома горячий душ.

- на рыбалку стоит надеватьтермобелье, брюки с корсажем, закрывающим поясницу и часть спины, шарф, шапку и рукавицы на шнуре;

- помните, что шерстяные носки надевают на голую ногу, а на них трикотажные;

- для манипуляций с уловом подойдут шерстяные перчатки без пальцев – большого, указательного и среднего;

Из пищи возьмите то, что можно легко и быстро разогреть или приготовить при наличии огня: концентраты, консервы, пельмени. Всухомятку питаться не стоит, особенно, если выезд с ночевкой. Возьмите с собой термос с чаем, компотом, но не кофе – он не утоляет жажду.

Запомните!

- для безопасной рыбалки толщина льда должна быть не менее 5 см;

- толщина льда для пешей переправы - 15 см и более;

- для проезда автомобилей - не менее 30 см.

На замерзший водоем берите с собой прочный шнур длиной 20 - 25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду человеку, а петля поможет пострадавшему держаться, продев ее подмышки.

Летняя рыбалка:

Прежде чем отправиться рыбачить на лодке, убедитесь в её исправности, наличии на ней уключин, вёсел и черпака для отливания воды. В лодке должны быть спасательный круг и спасательные жилеты.

- не перегружайте: на шлюпке (лодке) имеется надпись о количестве пассажиров, которое можно на неё принять.

- не садитесь на борт, не пересаживайтесь с места на место;

- не передвигайтесь на лодке в тумане, вблизи шлюзов, плотин, а также не останавливайтесьоколо мостов или под ними;

- не ставьте борт лодок параллельно идущей волне, поскольку она может опрокинуть судно;

- не ставьте резиновые лодки и байдарки на якорь далеко от берега. При появлении даже средней волны прекратите ужение и вернитесь на берег. Поскольку такие плавсредства очень неустойчивы, не вставайте в них во весь рост.

Если во время рыбалки вы всё же решите искупаться, помните:

- купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева.

- температура воды должна быть не ниже 17-19 градусов Цельсия;

- находиться в воде рекомендуется не более 20 минут. Постепенно время пребывания можно увеличиватьна 3-5 минут.

- не следует выходить или прыгать в воду после долго пребывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что может повлечь остановку сердца.

Если случилась судорога:

- при ощущении стягивания пальцев руки, быстро с силой сожмите кисть в кулак и сделайте резкое отбрасывающее движение в сторону, разожмите кулак;

- при судороге икроножной мышцы согнитесь, двумя руками обхватите стопу ноги и с силой подтяните стопу к себе;

- при судорогах мышц бедра обхватите рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки и, согнув ее в колене, потяните рукой с силой назад к спине;

- уколите себя любым острым подручным предметом (булавкой, иголкой).

«Словарь» начинающего рыбака





Балансир – приманка, имитирующая раненого малька;

Блесна – искусственная приманка, рыболовная снасть, которая отбрасывает световые блики, чем и привлекает рыбу;

Воблер - искусственная приманка, имитирующая движение рыбы;

Донка – снасть для ловли рыбы со дна. Её оставляют на долгое время и рыба ловится в отсутствие рыбака;

Жало - острие крючка;

Жерлица - зимняя снасть для ловли крупной рыбы;

Место нереста - море, реку, водоем или часть водоема, где рыба мечет икру;

Миграционный путь - проход, по которому рыба идет к месту нереста;

Мормыш – маленький рачок-бокоплав;

Мормышка - небольшая искусственная приманка, состоящая из грузилас крючком;

Спиннинг - снасть, состоящая из удилища и катушки с леской. Также спиннингом называют способ ловли;

Удилище - часть удочки - длинная палка, к которой прикрепляется леска;

Фидер – английская донная снасть.