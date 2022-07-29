Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 31 июля, Ижевск вместе со всей страной отметит День Военно-Морского Флота. Сегодня мы обратимся к истории русского флота, а точнее к истории уроженца удмуртской деревни Чепаниха Ивана Шутова, которого судьба в начале прошлого века забросила в гущу знаменитого боя крейсера «Варяг» с японской эскадрой, ознаменовавшего начало русско-японской войны 1904-1905 годов.

Из Завьялово в Чемульпо

Иван Никифорович Шутов появился на свет 7 сентября 1877 года в деревне Чепаниха, ныне относящейся к Завьяловскому району. Он получил привычное для крестьян тех лет образование, отучившись в церковно-приходской школе.

В 1899 году Ивана Шутова призвали на службу во флот и после прохождения курса молодого бойца в 1901 году крепкий крестьянин был направлен матросом-артиллеристом на новенький, только что сошедший с калифорнийских верфей, крейсер «Варяг».



Иван Шутов (справа), матрос крейсера «Варяг».

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Экипаж боевого корабля встретил начало Русско-японской войны (8 февраля 1904 года) в нейтральном корейском порту Чемульпо, ныне это город Инчхон. Там он находился с дипломатической миссией. Японская эскадра блокировала гавань, чтобы прикрыть высадку своего десанта и не допустить вмешательства в это дело бронепалубного российского крейсера.



Крейсер I класса «Варяг»

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Бой

Командующий японской эскадрой контр-адмирал Уриу Сотокити направил капитану «Варяга» Всеволоду Рудневу ультиматум — отдать порт и покинуть его. В противном случае последует атака. Руднев принял решение прорываться с боем, а в случае неудачи — затопить «Варяг» и сопровождавшую его канонерскую лодку «Кореец».



«Варяг» и «Кореец» идут в бой

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В полдень начался неравный бой, продолжавшийся около часа. В ходе сражения на «Варяге» погибли 1 офицер и 22 нижних чина, множество членов экипажа получили ранения, в том числе и капитан Всеволод Руднев. Среди раненых оказался и Иван Шутов. Осколок снаряда попал ему в левую руку.

Русские корабли получили сильные повреждения и были вынуждены вернуться на место якорной стоянки. На общем офицерском совете было принято решение «Варяг» затопить, а «Корейца» взорвать. Экипажи судов эвакуировали на корабли нейтральных стран, находящиеся в этот момент в порту.



Взрыв «Корейца»

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Японцы согласились на возврат русских матросов и офицеров на родину при условии их дальнейшего неучастия в войне. Император Николай II дал добро. Иван Шутов после излечения во французском госпитале вместе с остальной командой, преодолев полмира, вернулся на родину.

В Санкт-Петербурге команду «Варяга» и «Корейца» встретили как героев. Всеволод Руднев вручил членам экипажа, в том числе и Ивану Шутову, Георгиевские кресты IV степени и серебряные медали «За бой Варяга и Корейца»

Ранение не позволило Ивану Никифоровичу продолжать службу, и в 1906 году после демобилизации он вернулся в родную деревню Чепаниху.

Народный герой



Ранение и возраст уберегли Ивана Никифоровича от участия в Первой Мировой войне и последующей за ней Гражданской. Он продолжал жить своей крестьянской жизнью в родной деревне. Односельчане окружали его вниманием, на встречу с ним приезжали делегации со всех концов Вотской автономной области, а затем и Удмуртской АССР.





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Власти не забывали прославленного матроса. В 1954 году широко отмечался 50-летний юбилей ставшего уже легендарным боя у Чемульпо. Иван Шутов был почётным гостем на торжественных мероприятиях. В этом же году его и ещё 30 матросов «Варяга» наградили медалью «За отвагу». Также на груди славного матроса в ряду с Георгиевским крестом находилась медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».





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Ветеран русско-японской войны часто встречался со школьниками, моряками, коллективами трудящихся и всегда его рассказы вызывали живой интерес. Перед людьми был человек, навсегда вписавший своё имя в историю российского флота. И был он простым крестьянином из удмуртской деревни, а за плечами у него был весь мир.



Умер Иван Шутов 25 мая 1965 года на 87 году жизни. Похоронили прославленного матроса на главное аллее Нагорного кладбища Ижевска.





Автор фото Надежда Дружкова