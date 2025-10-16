Закрыть
Благоустройство пешеходной инфраструктуры стало одним из ключевых направлений в развитии городов и районов Удмуртии. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и местных программ проведена масштабная работа по созданию комфортной среды для жителей. 

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов анонсировал трёхлетнюю программу по ремонту дорог, в первую очередь — в Ижевске, Воткинске, Глазове, Можге и Сарапуле. Он отметил, что их цель — привести в нормативное состояние большую часть дорожного полотна. Главам муниципалитетов было дано поручение организовать комплексный подход при ремонте дорог, включая в перечень восстановление тротуаров, бордюров, ограждений и остановочных комплексов. 

От столицы республики до малых городов — везде кипела работа. Обновлялись автомобильные дороги и зоны для пешеходов. Сегодня подробнее остановимся на последних и подведём итоги ремонта тротуаров в городах Удмуртии.

Ижевск: 49 объектов

Ижевск в ближайшие три года получит сильный импульс в создании комфортной городской среды: от дорог до тротуаров и фасадов зданий. О планах по преобразованию облика столицы глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в июле текущего года. 

«Мы запускаем в этом году трехлетнюю, очень большую программу реконструкции — не ямочного ремонта, а реконструкции основных дорог. Мы хотим, чтобы уже в 2027 году Ижевск выглядел опрятно, современно: все фасады, все тротуары, все межквартальные пространства и 80% дорог в нормативном состоянии», - отметил руководитель региона.

На реализацию плана благоустройства Ижевск получит 4,5 млрд рублей.

Параллельно с этим в Ижевске продолжается работа программы «Пешеходный Ижевск», которую продлили до 2030 года. Работа идёт комплексно - от сбора заявок жителей до финальной приемки.

Подготовка к ремонтной кампании 2025 года началась задолго до старта строительного сезона. Совместные объезды с подрядчиками, депутатами и представителями администраций позволили детально уточнить технические задания для тротуаров, включенных в перечень ремонтных объектов.

Приоритетом, как и прежде, стали подходы к социальным учреждениям. Новые дорожки появились около школ №№ 8, 10, 20, 27, 34, 48, 68, 76, 77, лицея № 22, детской школы искусств № 3 на улице Кунгурцева, у детских садов №№ 57, 204, 223, 263, два тротуара ведут к спортивным объектам, и еще два - к медицинским учреждениям. 

UFuL6ClIBvyg_AW7zqB78dC3KvpHU9M00OSVTHTiHcKvAOoqchTNrw6iM38LIou2i_1ApMa2VsVyq5aOdJ-dOM50.jpg
Источник фото: администрация Ижевска

Отремонтирован тротуар по улице Ленина, ведущий к реабилитационному центру «Адели». Он был первым объектом программы, завершенным в этом году. Ярким примером комплексного подхода стала улица Чугуевского, где вместе с ремонтом проезжей части создали широкую пешеходную дорожку на всем протяжении улицы. Здесь установили новые бордюры, обустроили съезды для маломобильных граждан, организовали газоны и установили ограждения.

Также в рамках программы «Пешеходный Ижевск» на улице Баранова, у дома 84, был с нуля обустроен тротуар, где раньше пешеходам приходилось идти по обочине.

Часто пешеходная инфраструктура  обновлялась впервые с момента появления или возникала там, где её вообще не было.

«К примеру, тротуары на Советской у Дворца спорта не ремонтировались ни разу с момента застройки микрорайона. Жильцы соседних домов собрали за них больше 900 голосов. Тротуара от домов № 107, 121,123, 135 по ул. 40 лет Победы до остановки «Проспект Калашникова» не было совсем – мамы с колясками ходили вдоль проезжей части. Теперь все безопасно. За 4 года со старта программы вместе мы обновили уже больше 200 тротуаров», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Ключевой элемент сезона - усиленный контроль. Специальные комиссии во главе с главой города проверяют каждый сданный объект. Все выявленные недочеты фиксируются, и подрядчик обязан устранить их за свой счет. Уже сейчас, опираясь на обращения жителей, формируется список на 2026 год.

Подробнее о выполненных объектах этого года и тротуарах, которые отремонтируют в 2026-м, можно узнать на сайте проекта «Пешеходный Ижевск». Также можно оставить заявку на обновление нужной вам пешеходной дорожки.

Воткинск: культурное благоустройство

Воткинск также активно вкладывает силы в благоустройство городской среды, уделяя внимание как ремонту дорог, так и созданию комфортных условий для пешеходов.

Одним из самых значимых преобразований стала реализация проекта «Сила музыки и ветра». Вдоль улицы Чайковского обустраивается новая пешеходная дорожка, которая проходит со стороны музея-усадьбы знаменитого композитора и далее по улице Освобождения до Республиканской улицы.  На противоположной стороне строится современная и более широкая, чем прежде, велодорожка. Она протянется от памятника «Якорь» до Центральной площади.

pjtBfHXZ9XUlz5Ieb9ROadeMNEMq5rF5FPlI8pftzj03HDxZPt-svz1XuoU6_rGy6z43ks7qq3w4mqtxC9RFZiYy.jpg
Источник фото: Алексей Заметаев

Параллельно в городе ведутся работы по адресному решению наболевших проблем. Особое внимание уделяется территориям, прилегающим к социальным объектам. Яркий пример – улица Чкалова, которая ведет к школе. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» улицу полностью заасфальтировали и оборудовали безопасным тротуаром.

Сарапул: с удобством по городу на Каме

В Сарапуле подводят итоги плодотворного сезона, в котором ключевую роль сыграла местная программа «Пешеходный Сарапул», реализуемая при поддержке правительства Удмуртии. Благодаря выделенной субсидии в размере более 20 млн рублей в городе удалось привести в порядок семь тротуаров на участках улиц Лесной, Достоевского, Гончарова, Гоголя, Азина и 1-я Дачная.

U25WIaGI3jpoVHmpBw_EnU7kK66PDdu8dCQ53uCNCIO-ksjgEmRjfoRWQVOK3zz04L2Hd6piQacgr8dguKzTCxTT.jpg
Источник фото: Виктор Шестаков

Особое внимание было уделено социально значимым объектам. Например, новый тротуар по улице 2-я Дачная ведёт к Сарапульскому колледжу социально-педагогических технологий и сервиса. Для повышения безопасности передвижения по новому тротуару подрядчик установил ограждения.

Параллельно с городской программой в Сарапуле успешно реализовывались проекты в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». К данному направлению относятся объекты на улице Пугачёва и 1-й Дачной. Тротуары здесь обновили в комплексе с проезжей частью.

Глазов: точечное благоустройство по выбору горожан

В Глазове подход к ремонту пешеходной инфраструктуры отличается системностью и активным участием жителей. Планы на 2025 год сформированы в рамках программы «Люди и города», а ключевой особенностью является то, что конкретные участки для ремонта определяют сами глазовчане через ежегодное голосование.

В строительном сезоне благоустройство затронуло несколько значимых точек города.

До конца осени будут заасфальтированы следующие тротуары:

• вдоль проезда между улицами Ленина и Короленко;

• на улице Карла Маркса от Льва Толстого до Сибирской;

• проход к ж/д переходу у мебельной фабрики от улицы Сулимова до Драгунова;

• проход к ж/д переходу от улицы Сибирской до Драгунова, 77.

Идет укладка плитки на тротуарах по улице Кирова, на чётной стороне от Короленко до Ленина, а также на нечётной стороне от Ленина до Советской.

A5booJcWuPOtfc4Dd9R_jkuCLwmPhL-G_rSA0OyWq8JV80xX_OlnzaRkWNAU346GGqdt6WzvGuPcTY9TKozsr94f.jpg
Источник фото: Сергей Коновалов

Помимо ремонта тротуаров, по сигналам и наказам горожан депутаты городской Думы ежегодно ремонтируют небольшие участки пешеходной инфраструктуры: дорожки, подходы к пешеходным переходам, участки тротуаров. За пять лет в проект «Глазов пешеходный» было включено 14 участков.

Можга и Камбарка

В Можге также не оставили тротуары без ремонта. 

Одним из знаковых объектов, где ремонт уже завершен, стала улица Дзержинского. Здесь капитально обновили дорожное полотно и прилегающий тротуар. Работы шли в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Кроме того, отремонтированы пешеходные дорожки на улицах Наговицына, Устюжанина.

y6UwTzpsJZj5-DJ7YbvIZyq1lq9iHPSiPdfHHyNN5xQVOCoR0Mrwv76kEtRLCQ7gCgSZ7pY-lTKy6xypcgpNVG9U.jpg
Источник фото: Эрик Уразов

В Камбарке масштабы работ несколько скромнее. В рамках нацпроекта здесь отремонтировали 3 участка дорог общей протяжённостью более 1 км. На улице Маяковского обустроен тротуар, который ведёт к школе.

Как показывают примеры городов Удмуртии, работа по благоустройству пешеходной инфраструктуры ведется системно и с учетом объективных потребностей горожан. Где-то ставка сделана на масштабные проекты, где-то — на точечные решения, продиктованные прямым голосованием жителей. Объединяет их одно: стремление создать для людей комфортную, безопасную и современную городскую среду, в которой приятно жить.

 

