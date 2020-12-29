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Достаточно одного смартфона: 5 идей и развлечений на Новый год и каникулы

12:10, 29 декабря, 2020
Достаточно одного смартфона: 5 идей и развлечений на Новый год и каникулы
12:10, 29 декабря, 2020
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#интернет\n#бизнес\n#Билайн\n#коммуникации и связь\n#реклама\n#Новый год
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Сегодня смартфоны умеют почти всё.

В праздники найдется место отдыху и полезным делам, увлекательным открытиям и приключениям. Для тех, кто еще не придумал, как встретить Новый год и провести каникулы, есть 5 идей, для воплощения которых потребуются только готовность интересно провести время и смартфон.

1. Сделать персональные видеооткрытки

При наличии артистического таланта и желания оригинально поздравить близких с праздником, можно сделать сколько угодно персональных поздравлений с особой мудростью или пожеланием для каждого. Это лучше, чем отправить обычную анимированную открытку. Если позволяет тариф, то объёмы данных для мессенджеров не важны: можно наснимать хоть гигабайты роликов для друзей и родных. Такое поздравление запомнится надолго, а пожелания обязательно сбудутся.

2. Встретить новый год несколько раз

Теперь для этого не надо быть космонавтом. У каждого найдутся близкие люди в самых разных регионах огромной страны. С помощью видеоконференций можно организовать встречу нескольких Новых годов в разных часовых поясах. Самые крепкие могут попробовать устроить челлендж и отпраздновать Новый год 9 раз — именно столько в России часовых поясов. 

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3. Начать киномарафон

Нет ничего плохого в том, чтобы в каникулы просто лежать, «потому что у меня лапки». Иногда нужен и такой отдых. Можно вспомнить все фильмы и сериалы, которые вы пообещали посмотреть за прошлый год, и наверстать упущенное. Проще всего сделать это с помощью смартфона. Тем более, мобильный оператор уже мог включить в тариф доступ к ТВ-каналам и позаботиться о качественной связи. Например, Билайн в Удмуртии высокими темпами расширял инфраструктуру связи, и жители могут не переживать, что интернет зависнет в самый неподходящий момент.

4. Заняться ЗОЖ

У кого-то «лапки», а для кого-то новогодние каникулы — отличный повод начать жизнь с чистого листа и заняться здоровым образом жизни. Существует множество фитнес-приложений и умных советчиков для смартфона, которые помогут правильно начать. А приправит всё это музыка, с которой приятнее заниматься спортом. 

5. Устроить Instagram-репортаж

Вариант для тех, кто планирует провести каникулы на ногах, посетив как можно больше интересных мест. Только в этот раз можно сперва придумать сюжет и настроение своего Instagram-репортажа, а уже потом ставить флажки на карте. Технологии позволяют пройтись по особенному маршруту в своём городе или открыть новые места на природе, и поделиться ими с подписчиками.

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Сегодня смартфоны умеют почти всё. Делиться с родными и друзьями атмосферой новогоднего праздника намного удобнее, если разделить с ними один тариф на всех. Так устроено предложение от Билайн: линейка тарифов «Близкие люди»*. Чем больше людей подключено, тем меньше стоимость услуг для каждого в отдельности.

«Близкие люди»* — это неограниченные разговоры внутри сети, безлимитный трафик  мессенджеров, 20 ТВ-каналов и столько интернета, сколько нужно. Можно подарить своим близким выгодные условия мобильной связи в 2021 году.

А чтобы зимой смартфон не разрядился на морозе, и памяти хватило для всех новогодних фото и видео, стоит обратить внимание на специальное предложение на смартфоны** в магазинах Билайн.


* Более подробная информация о тарифах, а также правилах и сроках акции, ее ограничениях, моделях и перечне доступных дополнительных товаров доступна на сайте на www.beeline.ru
12:10, 29 декабря, 2020
195
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#интернет\n#бизнес\n#Билайн\n#коммуникации и связь\n#реклама\n#Новый год

 

 

 


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