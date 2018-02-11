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      Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпиаде-2018

      12:26, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      12:26, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      480
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#рекорд\n#фигурное катание
      Фото: vk.com
      480
      0

      Во время исполнения короткой программы она набрала 81,06 балла.

      Пхенчхан. Южная Корея. Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд во время командного зачета на Олимпиаде-2018. Как пишет Росбалт, за исполнение короткой программы она набрала 81,06 балла.  

      Таким образом, она побила предыдущей рекорд в 80,55 балла, который сама же и установила на чемпионате мира по фигурному катанию в Токио в апреле прошлого года.  

      Помимо того, по итогам проката на втором месте находится итальянка Каролина Костнер с 75,10 баллами. На третью строчку поднялась представительница Канады Кэйтлин Осмонд. В ее активе 71,38 балла.  

      Отмечается, что после исполнения короткой программы в общем зачете командных соревнований по фигурному катанию российские спортсмены расположились на второй строчке. На первом месте находится сборная Канады, на третьем – команда США. 

      12:26, 11 февраля, 2018
      Александра Бобрович
      480
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#рекорд\n#фигурное катание

       

       

       

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