Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд на Олимпиаде-2018

Во время исполнения короткой программы она набрала 81,06 балла.

Пхенчхан. Южная Корея. Российская фигуристка Евгения Медведева установила новый мировой рекорд во время командного зачета на Олимпиаде-2018. Как пишет Росбалт, за исполнение короткой программы она набрала 81,06 балла.

Таким образом, она побила предыдущей рекорд в 80,55 балла, который сама же и установила на чемпионате мира по фигурному катанию в Токио в апреле прошлого года.

Помимо того, по итогам проката на втором месте находится итальянка Каролина Костнер с 75,10 баллами. На третью строчку поднялась представительница Канады Кэйтлин Осмонд. В ее активе 71,38 балла.

Отмечается, что после исполнения короткой программы в общем зачете командных соревнований по фигурному катанию российские спортсмены расположились на второй строчке. На первом месте находится сборная Канады, на третьем – команда США.