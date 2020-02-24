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У россиян может появиться возможность расплачиваться рублями на турецких курортах

11:03, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
У россиян может появиться возможность расплачиваться рублями на турецких курортах
11:03, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
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#отдых\n#туризм\n#Турция
Фото: pixabay.com
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Соглашение находится в разработке.

Анталья. Турция. Россия и Турция работают над соглашением о возможности расчёта рублями для российских туристов на турецких курортах. Об этом сообщает «РБК».

О готовящейся договорённости рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу. По его словам, два государства обсуждают порядок расчётов.

«Мы будем рады, если наши российские гости смогут оплачивать услуги рублями так же, как и турки смогут расплачиваться лирами в России. Окончательного решения пока нет, но определённые разработки уже имеются. Считаю, что такая мера положительно скажется на развитии туризма», - отметил губернатор.

В 2019 году Анталью посетили 5,5 млн туристов из России. Местные власти предполагают, что турпоток в 2020 году может увеличиться на 15%

Напомним, что в октябре 2019 года Россия и Турция договорились о взаиморасчётах в национальных валютах – рублях и лирах, уходя от доллара.

11:03, 24 февраля, 2020
Юрий Абашев
30
0
#отдых\n#туризм\n#Турция

 

 

 


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