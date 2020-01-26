В Иране начались аресты причастных к гибели украинского самолёта

Президент страны навал случившееся непростительной ошибкой.

Тегеран. Иран. В Иране арестовали несколько человек, причастных к атаке боевыми ракетами украинского Боинга. Об этом сообщает «РБК».

Президент страны Хасан Роухани заявил, что за эту непростительную ошибку ответит не один человек и все, кто причастен, будут наказаны.

«Иранские вооружённые силы признали свою ошибку, сделав хороший первый шаг. Мы должны доказать людям, что такое больше не повториться», отметил глава государства.

Имена и точное количество арестованных не раскрываются.

Напомним, что в ночь на 8 января в Тегеране разбился украинский Boeing 737. На борту находились граждане Ирана, Канады, Великобритании, Германии, Швеции, Афганистана и Украины. Всего 176 человек. Все погибли.

Позже выяснилось, что иранские ПВО по ошибке приняли самолёт за крылатую ракету. Из-за помех связи оператор не доложил об этом командованию и принял решение атаковать цель. Военные признали вину.