На борту Boeing 737 находились 180 человек.

Тегеран. Иран. В Красном полумесяце заявили о невозможности опознать тела погибших в авиакатастрофе в Иране. Как пишет Росбалт со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал директор по международным операциям международной организации Мансуре Багери.

По его словам, перед крушением самолета Boeing 737 авиакомпании «Международные линии Украины» на его борту возник пожар. Огонь нанес столь сильные повреждения, что опознание жертв стало невозможным.

Напомним, катастрофа произошла вскоре после вылета из аэропорта Тегерана, самолет направлялся в Киев. МВД Украины подтвердило, что на борту рухнувшего в Иране самолета Boeing 737 находились 180 человек. В списках жертв значатся 11 граждан Украины, 11 — Афганистана, 6 — Канады и 4 — Швеции. Остальные — граждане Ирана.

По данным Ленты, на месте крушения обнаружили все черные ящики. Они содержат всю информацию, необходимую для установления обстоятельств произошедшей трагедии.