Власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит по ошибке

В результате погибло 176 человек.

Тегеран. Иран. Пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины» был сбит под Тегераном случайно в результате человеческой ошибки. Как передаёт RT, об этом заявил Генеральный штаб Вооружённых сил Ирана.

«В результате человеческой ошибки случайно этот самолёт был сбит», — цитирует гостелерадиокомпания IRIB заявление Генштаба.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал, что ошибка была допущена в период кризиса, «спровоцированного авантюризмом США». Зариф также выразил соболезнования жертвам происшествия.

Напомним, авиакатастрофа произошла 8 января неподалеку от аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. Жертвами по уточненным данным стали 176 человек, среди которых 11 украинцев.