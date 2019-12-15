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«Мисс мира 2019» впервые с 1993 года стала представительница Ямайки

14:56, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
«Мисс мира 2019» впервые с 1993 года стала представительница Ямайки
14:56, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
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#конкурс\n#Лондон\n#Мисс мира
Фото: newsmaker.md
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Второе место заняла француженка.

Лондон. Великобритания. Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала обладателем титула международного конкурса «Мисс мира 2019». Об этом сообщают Известия.

Церемония награждения состоялась в Лондоне 14 декабря. Корону получила 23-летняя девушка с Ямайки Тони-Энн Сингх. Награду вручала американская модель Ванесса Понсе де Леон, победительница прошлого конкурса.

В последний раз представительница Ямайки завоёвывала этот титул в 1993 году.

Второе место заняла француженка Офели Мезино, на третьем — представительница Индии Суман Ратансингх Рао. Россию представляла 20-летняя Алина Санько, победительница конкурса «Мисс Россия — 2019».

14:56, 15 декабря, 2019
Юрий Абашев
144
0
#конкурс\n#Лондон\n#Мисс мира

 

 

 


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