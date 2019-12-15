«Мисс мира 2019» впервые с 1993 года стала представительница Ямайки

Второе место заняла француженка.





Лондон. Великобритания. Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала обладателем титула международного конкурса «Мисс мира 2019». Об этом сообщают Известия.

Церемония награждения состоялась в Лондоне 14 декабря. Корону получила 23-летняя девушка с Ямайки Тони-Энн Сингх. Награду вручала американская модель Ванесса Понсе де Леон, победительница прошлого конкурса.



В последний раз представительница Ямайки завоёвывала этот титул в 1993 году.



Второе место заняла француженка Офели Мезино, на третьем — представительница Индии Суман Ратансингх Рао. Россию представляла 20-летняя Алина Санько, победительница конкурса «Мисс Россия — 2019».