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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» определили в Удмуртии

17:23, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Победителей регионального этапа конкурса «Семья года» определили в Удмуртии
17:23, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
193
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#семья\n#многодетные семьи
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Дальше они будут представлять республику на Всероссийском этапе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии определили победителей регионального этапа конкурса «Семья года» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В этом году участвовало 24 семьи со всей Удмуртии. Среди них молодые, многодетные, «золотые» семьи. По итогу победителями в разных номинациях стали:

- «Сельская семья» – семья Блиновых из Селтинского района;

- «Многодетная семья» – семья Тишковых из Воткинска;

- «Молодая семья» – семья Шариповых из Вавожского района;

- «Золотая семья» – семья Мельниковых из Завьяловского района;

- «Семья защитника Отечества» – семья Чутовых из Можги;

- «Семья – хранители традиций» – семья Широбоковых из Якшур-Бодьинского района.

Теперь они будут представлять Удмуртию на Всероссийском этапе конкурса.

«На федеральном этапе конкурса в прошлом году семья Корякиных из Селтинского района стала победителем в номинации «Многодетная семья». Годом ранее семья Коневых из Завьяловского района победила в номинации «Молодая семья». Успех наших семей – яркое подтверждение того, что Удмуртия богата семейными ценностями и крепкими традициями», – поделилась министр социальной политики и труда УР Ольга Лубнина.

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17:23, 13 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
193
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#конкурс\n#семья\n#многодетные семьи