Скульптор из Ижевска выиграла фестиваль снежных фигур в Мурманской области

Кировск. Мурманская область. Скульптор из Ижевска Мария Соловатова стала победителем фестиваля «Снеголёд» (12+) в Мурманской области. Об этом сообщается на странице ЭТЦ «Снежная Деревня».

Тринадцатый «Снеголёд» прошёл с 22 по 28 января в Кировске. 10 команд создали на территории экскурсионно-туристического центра «Снежная Деревня» парк снежных фигур. Темой фестиваля выбрали «Северный характер».

Скульптор из Ижевска Мария Соловатова вместе со Львом Брюхановым из посёлка Богородское Московской области создали снежного мамонта. Их скульптура «Я выжил там, где мамонт вымерз» заняла первое место.

Серебро досталось участникам из Нижней Салды и Нижнего Тагила, а бронза — скульпторам из Омска и Ростова-на-Дону.

А 25 января на центральной площади города Апатиты в Мурманской области состоялся шоу-конкурс «Бешеная пила» (12+). За 90 минут 10 скульпторов со всей России с помощью пил и других подручных инструментов вырезали ледяные скульптуры.

Мария Соловатова со Львом Брюхановым также стали участниками этого конкурса. Они вырезали изящную птицу и назвали скульптуру «Выбери меня», которой жюри присудило второе место.

Золото взяла команда мастеров из Невьянска и Комсомольска-на-Амуре, а на третьем месте оказалась пара из Красноярска.

Напомним, что в 2024 году Мария Соловатова и Лев Брюханов заняли 2 место на фестивале «Снеголёд» и победили в конкурсе «Бешеная пила».