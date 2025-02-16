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Видеоролик «Сказочной резиденции Бабы Яги» из Удмуртии победил на Международном фестивале

15:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Видеоролик «Сказочной резиденции Бабы Яги» из Удмуртии победил на Международном фестивале
15:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс
Источник фото: скриншот видео
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Презентация «В поисках волшебных ключей Бабы Яги» заняла первое место в номинации «Социальный и детский туризм».

Грахово. Удмуртия. Видеоролик от «Сказочной резиденции Бабы Яги» из Удмуртии победил в Международном кинофестивале «Диво Мира 2024» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Видеоролик создан сотрудниками «Сказочной резиденции Бабы Яги», расположенной в деревне Котловка Граховского района Удмуртии. Ранее этот клип уже получил признание, заняв второе место в номинации «Социальный, доступный и детский туризм» на Всероссийском конкурсе туристических видеопрезентаций «Диво России» (18+).  

На фестиваль «Диво Мира 2024» было представлено 175 видеопроектов из 16 стран мира. Презентация из Удмуртии стала лучшей в своей номинации, подтвердив высокий уровень работы команды и привлекательность туристического объекта. 

15:00, 16 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
45
0
#Грахово\n#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс