Грахово. Удмуртия. Видеоролик от «Сказочной резиденции Бабы Яги» из Удмуртии победил в Международном кинофестивале «Диво Мира 2024» (18+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Видеоролик создан сотрудниками «Сказочной резиденции Бабы Яги», расположенной в деревне Котловка Граховского района Удмуртии. Ранее этот клип уже получил признание, заняв второе место в номинации «Социальный, доступный и детский туризм» на Всероссийском конкурсе туристических видеопрезентаций «Диво России» (18+).

На фестиваль «Диво Мира 2024» было представлено 175 видеопроектов из 16 стран мира. Презентация из Удмуртии стала лучшей в своей номинации, подтвердив высокий уровень работы команды и привлекательность туристического объекта.