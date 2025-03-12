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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Удмуртии могут поучаствовать в конкурсе видеороликов о России

17:01, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жители Удмуртии могут поучаствовать в конкурсе видеороликов о России
17:01, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
37
0
#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс\n#видео\n#Россия
Источник фото: unsplash.com (ShareGrid)
37
0

Заявки принимаются до 15 мая.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут принять участие в конкурсе видеороликов «Россия твоими глазами» (12+). Об этом сообщается на сайте проекта.

Конкурс призван показать разнообразие и уникальность России, а также богатство её культуры. 

Участники могут попробовать себя в восьми номинациях: «От Калининграда до Камчатки», «Культурное наследие», «Лицо города», «Народы России», «Гастрономические традиции», «Яркие события», «Невероятная Россия», «Профессиональный ракурс». Длительность ролика должна быть не более минуты.

Заявку можно подать на сайте до 15 мая 2025 года.

Победителей конкурса в разных номинациях объявят на церемонии награждения 12 июня 2025 года.

12+

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17:01, 12 марта, 2025
Роман Перевощиков
журналист
37
0
#Удмуртия\n#туризм\n#конкурс\n#видео\n#Россия