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Ежегодный фестиваль-конкурс «Мужское певческое братство» проведут в Воткинске

13:10, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ежегодный фестиваль-конкурс «Мужское певческое братство» проведут в Воткинске
13:10, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#хор\n#песня\n#конкурс
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Уже можно присылать заявки на участие.

Воткинск. Удмуртия. Одиннадцатый Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Мужское певческое братство» (6+) в 2025 году проведут в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

В этот раз мероприятие посвятили не только 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но и 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В честь этого фестиваль-конкурс проведут с 25 по 27 апреля в Воткинске. 

На родине композитора можно будет услышать его известные произведения, а также песни, посвященные 80-летию Великой Победы. 

«Мужские и юношеские хоры, ансамбли и детские коллективы объединятся, чтобы воспеть величие нашей истории», — заявляет директор Республиканского дома народного творчества Светлана Кайсина. 

Фестиваль-конкурс включает 11 категорий участников — хоры и ансамбли мальчиков, юношей и мужчин, а также духовную музыку. Оценивать техническое и художественное исполнение произведений будут ведущие специалисты по вокально-хоровой музыке. 

Отмечается, что конкурсные программы должны включать песни, посвященные победам российской армии, обработки народных патриотических песен, сочинения Петра Чайковского или его российских современников, а также произведения А капелла и духовную музыку. 

Поучаствовать в фестивале могут коллективы из разных регионов России, подать заявку можно по ссылке. Коллективы из Удмуртии должны заполнить заявку по другой ссылке. Заявки с видео принимают до 21 марта.

С 24 по 31 марта пройдет заочный отбор участников. Жюри посмотрит и послушает все присланные видеоматериалы.

Финальный этап пройдёт с 25 по 27 апреля. Во время него состоятся конкурсные прослушивания, концерт из произведений Петра Чайковского и его современников, а также прозвучит православная духовная музыка. 

В завершении фестиваля-конкурса планируется провести гала-концерт, на котором наградят участников.

Все мероприятия 6+ 

13:10, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#хор\n#песня\n#конкурс