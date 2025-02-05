Воткинск. Удмуртия. Одиннадцатый Открытый Всероссийский фестиваль-конкурс «Мужское певческое братство» (6+) в 2025 году проведут в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В этот раз мероприятие посвятили не только 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, но и 185-летию со дня рождения Петра Чайковского. В честь этого фестиваль-конкурс проведут с 25 по 27 апреля в Воткинске.

На родине композитора можно будет услышать его известные произведения, а также песни, посвященные 80-летию Великой Победы.

«Мужские и юношеские хоры, ансамбли и детские коллективы объединятся, чтобы воспеть величие нашей истории», — заявляет директор Республиканского дома народного творчества Светлана Кайсина.

Фестиваль-конкурс включает 11 категорий участников — хоры и ансамбли мальчиков, юношей и мужчин, а также духовную музыку. Оценивать техническое и художественное исполнение произведений будут ведущие специалисты по вокально-хоровой музыке.

Отмечается, что конкурсные программы должны включать песни, посвященные победам российской армии, обработки народных патриотических песен, сочинения Петра Чайковского или его российских современников, а также произведения А капелла и духовную музыку.

Поучаствовать в фестивале могут коллективы из разных регионов России, подать заявку можно по ссылке. Коллективы из Удмуртии должны заполнить заявку по другой ссылке. Заявки с видео принимают до 21 марта.

С 24 по 31 марта пройдет заочный отбор участников. Жюри посмотрит и послушает все присланные видеоматериалы.

Финальный этап пройдёт с 25 по 27 апреля. Во время него состоятся конкурсные прослушивания, концерт из произведений Петра Чайковского и его современников, а также прозвучит православная духовная музыка.

В завершении фестиваля-конкурса планируется провести гала-концерт, на котором наградят участников.

Все мероприятия 6+