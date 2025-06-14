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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии объявили победителей конкурса дояров

11:35, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Удмуртии объявили победителей конкурса дояров
11:35, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#молоко\n#конкурс\n#дояры
Источник фото: unsplash.com (Anita Jankovic)
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Они представят регион на Всероссийском конкурсе.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился региональный отбор на Всероссийский конкурс среди операторов машинного доения коров (18+). Он пройдет во Владимире с 25 по 29 августа. Об этом в соцсетях сообщило Министерство сельского хозяйства Удмуртии. 

На региональный этап зарегистрировались 12 участников из семи районов Удмуртской Республики. Все они показали высокий уровень профессиональной подготовки. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате. 

1 место заняла Алина Морозова из Вавожского района. Второй стала Галина Ившина из Юкаменского района. В тройку призеров вошел дояр Юрий Клабуков из Вавожского района.

Представлять Удмуртскую Республику на Всероссийском конкурсе во Владимире будут Алина Морозова и Галина Ившина. 

 

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11:35, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
1379
0
#молоко\n#конкурс\n#дояры