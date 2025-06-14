Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершился региональный отбор на Всероссийский конкурс среди операторов машинного доения коров (18+). Он пройдет во Владимире с 25 по 29 августа. Об этом в соцсетях сообщило Министерство сельского хозяйства Удмуртии.

На региональный этап зарегистрировались 12 участников из семи районов Удмуртской Республики. Все они показали высокий уровень профессиональной подготовки. В этом году конкурс проходил в онлайн-формате.

1 место заняла Алина Морозова из Вавожского района. Второй стала Галина Ившина из Юкаменского района. В тройку призеров вошел дояр Юрий Клабуков из Вавожского района.

Представлять Удмуртскую Республику на Всероссийском конкурсе во Владимире будут Алина Морозова и Галина Ившина.