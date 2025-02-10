Екатеринбург. Свердловская область. Образцовый коллектив Театра моды и костюма «Золушка» из Воткинска занял пять первых мест и Гран-при во Всероссийском конкурсе «Подиум 2025» (12+), который прошёл в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба администрация Воткинска.

Один из самых крупных фестивалей среди театров мод и школ моделей проходил с 7 по 9 февраля, на него съехались участники со всей России.

Воткинский коллектив «Золушка» представил пять своих лучших коллекций. Руководитель Ольга Пучкова рассказала, что подготовка к конкурсу заняла целый год, с девушками и юношами работала постановщик дефиле Карина Феденёва.

Трёхдневный конкурс завершился церемонией награждения и большим гала-концертом, который поставил хореограф и постановщик Олимпиады в Сочи Алексей Кузьменко.

Все пять коллекций Воткинцев были удостоены дипломов Лауреатов первой степени, а за коллекцию «Лабиринты времени» жюри присудили коллективу высшую награду Гран-при.

Фото: руководитель коллектива Ольга Пучкова «ВКонтакте»