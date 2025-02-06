Ижевск. Удмуртия. День защитника Отечества ижевчане отпразднуют в парке Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

23 февраля в парке традиционно пройдёт финал «Зарницы» (0+). Лучшие команды города должны будут преодолеть полосу препятствий, на которой применят навыки ориентирования на местности, окажут первую помощь и пройдут спортивные испытания.

Регистрация на состязания уже открыта. Районный этап состоится 15 февраля.

А также в День защитника Отечества в парке Кирова пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты» (6+).

Для участия приглашаются хоры отцов и сыновей детских садов, школ и учреждений допобразования. Коллективы должны до 14 февраля зарегистрироваться по ссылке и выложить видеозапись песни в соцсетях с хэштегом #ХорОтцов2025. Исполнить можно песни военных лет и армейские, песни о Родине и героях СВО.

Отмечается, что всех участников фестиваля пригласят выступить в рядах народного хора «Zа отцов и сыновей» 9 мая.