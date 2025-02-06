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В Ижевске День защитника Отечества отметят в парке Кирова

14:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске День защитника Отечества отметят в парке Кирова
14:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#конкурс
Источник фото: пресс-служба администрации Ижевска
42
0

Там пройдут финальные этапы конкурсов «Зарница» и «Когда поют солдаты».

Ижевск. Удмуртия. День защитника Отечества ижевчане отпразднуют в парке Кирова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

23 февраля в парке традиционно пройдёт финал «Зарницы» (0+). Лучшие команды города должны будут преодолеть полосу препятствий, на которой применят навыки ориентирования на местности, окажут первую помощь и пройдут спортивные испытания. 

Регистрация на состязания уже открыта. Районный этап состоится 15 февраля. 

А также в День защитника Отечества в парке Кирова пройдёт финал фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты» (6+).  

Для участия приглашаются хоры отцов и сыновей детских садов, школ и учреждений допобразования. Коллективы должны до 14 февраля зарегистрироваться по ссылке и выложить видеозапись песни в соцсетях с хэштегом #ХорОтцов2025. Исполнить можно песни военных лет и армейские, песни о Родине и героях СВО. 

Отмечается, что всех участников фестиваля пригласят выступить в рядах народного хора «Zа отцов и сыновей» 9 мая.  

14:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
42
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздник\n#конкурс