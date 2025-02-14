Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего народного дружинника. Об этом сообщил глава Камбарского района Александр Галанов на личной странице в соцести «ВКонтакте».

Юлия Сивенцева уже не первый год руководит добровольной дружиной Камбарского района.

Конкурс в Удмуртии проводится с 2016 года. За победу боролись порядка 30 участников. Они соревновались в сдаче нормативов ГТО, прошли тестирование и решили задания на знание нормативнтй базы.