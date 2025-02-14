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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Удмуртии выбрали лучшего народного дружинника

11:11, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
В Удмуртии выбрали лучшего народного дружинника
11:11, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
317
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#Камбарский район\n#Удмуртия\n#конкурс
Источник фото: vk.com (Александр Галанов)
317
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Почётное звание получила жительница Камбарского района

Камбарка. Удмуртия. В Удмуртии выбрали лучшего народного дружинника. Об этом сообщил глава Камбарского района Александр Галанов на личной странице в соцести «ВКонтакте».

Юлия Сивенцева уже не первый год руководит добровольной дружиной Камбарского района.

Конкурс в Удмуртии проводится с 2016 года. За победу боролись порядка 30 участников. Они соревновались в сдаче нормативов ГТО, прошли тестирование и решили задания на знание нормативнтй базы.

11:11, 14 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
317
0
#Камбарский район\n#Удмуртия\n#конкурс