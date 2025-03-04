Конкурсанты могут прислать как полную версию гимна, так и только текст или музыку.
Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут придумать гимн Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Администрация Воткинского района и Совет депутатов запустили конкурс на создание гимна (18+). Все желающие могут прислать свои работы до 31 мая.
Работы принимают в управлении культуры, спорта и молодёжной политики администрации Воткинского района. А также их можно прислать электронно на почту votkultura@yandex.ru, но нужно обязательно оставить пометку «Гимн Воткинского района».
Конкурсанты могут отправить неполный вариант гимна: текст, который легко получится переложить на музыку, или только мелодию. При этом текст должен состоять минимум из двух куплетов и припева.
Также можно предоставить полный вариант гимна — текст, положенный на мелодию. Такое музыкальное произведение не должно превышать 4 минуты.
Победителя определят с 1 по 12 июня. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.
18+
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники