Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут придумать гимн Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Администрация Воткинского района и Совет депутатов запустили конкурс на создание гимна (18+). Все желающие могут прислать свои работы до 31 мая.

Работы принимают в управлении культуры, спорта и молодёжной политики администрации Воткинского района. А также их можно прислать электронно на почту votkultura@yandex.ru, но нужно обязательно оставить пометку «Гимн Воткинского района».

Конкурсанты могут отправить неполный вариант гимна: текст, который легко получится переложить на музыку, или только мелодию. При этом текст должен состоять минимум из двух куплетов и припева.

Также можно предоставить полный вариант гимна — текст, положенный на мелодию. Такое музыкальное произведение не должно превышать 4 минуты.

Победителя определят с 1 по 12 июня. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении.

18+