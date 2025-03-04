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Свой гимн появится у Воткинского района Удмуртии

15:30, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Свой гимн появится у Воткинского района Удмуртии
15:30, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#гимн\n#конкурс
Источник фото: администрация Воткинского района
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Конкурсанты могут прислать как полную версию гимна, так и только текст или музыку.

Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии могут придумать гимн Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Администрация Воткинского района и Совет депутатов запустили конкурс на создание гимна (18+). Все желающие могут прислать свои работы до 31 мая.

Работы принимают в управлении культуры, спорта и молодёжной политики администрации Воткинского района. А также их можно прислать электронно на почту votkultura@yandex.ru, но нужно обязательно оставить пометку «Гимн Воткинского района».

Конкурсанты могут отправить неполный вариант гимна: текст, который легко получится переложить на музыку, или только мелодию. При этом текст должен состоять минимум из двух куплетов и припева.

Также можно предоставить полный вариант гимна — текст, положенный на мелодию. Такое музыкальное произведение не должно превышать 4 минуты. 

Победителя определят с 1 по 12 июня. Подробнее о конкурсе можно узнать в положении

18+ 

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15:30, 04 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
80
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#гимн\n#конкурс