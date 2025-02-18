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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Рекордное количество хоров участвовали в отборочном этапе фестиваля солдатской песни в Ижевске

17:55, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Рекордное количество хоров участвовали в отборочном этапе фестиваля солдатской песни в Ижевске
17:55, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#конкурс\n#хор
Источник фото: администрация Ижевска
29
0

Из 84 коллективов в финал вышли 15.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в отборочном этапе фестиваля солдатской песни «Когда поют солдаты» (6+) поучаствовало рекордное количество хоров отцов и сыновей — 84. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

Жюри выбрало 16 лучших коллективов. В результате в финале поборются хоры из школ №№ 85, 64, 91, 30, 74, 76, 80, лицея №86, детских садов №№ 29, 257, 289, 46, Центра детского творчества, Дома детского творчества Первомайского района, Центра творческого развития «Октябрьский». А также к ним присоединится самый многочисленный хор из школы №8. В нём насчитывается 63 человека. 

В этот раз участники не только споют песни, но и покажут на сцене импровизацию. В результате жюри проверит вокальные данные коллективов, их музыкальную слаженность и умение петь хором. 

Финал конкурса пройдёт 23 февраля в 11:00 в парке Кирова. 6+ 

17:55, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#отцы и дети\n#конкурс\n#хор