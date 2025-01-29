В честь 25-летнего юбилея у Удмуртского кадетского корпуса появится логотип

Воткинск. Удмуртия. У Удмуртского кадетского корпуса ПФО имени Валентина Старикова в честь юбилея появится логотип. Об этом сообщается в группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

В 2025 году Удмуртский кадетский корпус в Воткинске отметит юбилейную дату — 25 лет. В честь этого было решено создать логотип образовательного учреждения, и для этого устроили конкурс «Логотип 25».

В финал вышли две работы. Теперь все желающие могут отдать свой голос за понравившийся вариант по ссылке. Голосование продлится до конца дня 30 января.

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