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Аэропорт Ижевска поборется за звание лучшего в туристической премии России

17:25, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Аэропорт Ижевска поборется за звание лучшего в туристической премии России
17:25, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#конкурс
Источник фото: пресс-служба «Ижавиа»
41
0

Победитель определится путём открытого голосования.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт номинирован на премию Russian Traveler Awards 2025* (18+). Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа».

Премия посвящена главным туристическим возможностям России. Победителей открытого голосования определят в ноябре 2025 года. Ижевская «воздушная гавань» участвует в номинации «Аэропорты». Также от Удмуртии за премию борются и другие туристические, культурно-исторические и даже гастрономические «достопримечательности».

«Музей-усадьба им. П. И. Чайковского в Воткинске борется за звание победителя среди культурно-исторических объектов и музеев, Шольинская роспись представлена в числе народных промыслов, удмуртские табани имеют все шансы завоевать лидерство среди национальных блюд», – говорится в сообщении.

Проголосовать за понравившийся аэропорт можно на сайте премии. 18+

* – Рашн Тревел Эуардс 2025

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17:25, 11 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
41
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт\n#конкурс