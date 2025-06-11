Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт номинирован на премию Russian Traveler Awards 2025* (18+). Об этом сообщает пресс-служба «Ижавиа».

Премия посвящена главным туристическим возможностям России. Победителей открытого голосования определят в ноябре 2025 года. Ижевская «воздушная гавань» участвует в номинации «Аэропорты». Также от Удмуртии за премию борются и другие туристические, культурно-исторические и даже гастрономические «достопримечательности».

«Музей-усадьба им. П. И. Чайковского в Воткинске борется за звание победителя среди культурно-исторических объектов и музеев, Шольинская роспись представлена в числе народных промыслов, удмуртские табани имеют все шансы завоевать лидерство среди национальных блюд», – говорится в сообщении.

Проголосовать за понравившийся аэропорт можно на сайте премии. 18+

* – Рашн Тревел Эуардс 2025