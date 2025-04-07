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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Воткинске запустили конкурс на лучший эскиз стелы на въезде в город

10:00, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Воткинске запустили конкурс на лучший эскиз стелы на въезде в город
10:00, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стела\n#конкурс\n#проект
Источник фото: Администрация Воткинска
91
0

Теперь сами жители могут придумать конструкцию, отражающую самобытность города.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске объявили конкурс на создание лучшего эскиза стелы, которую разместят на въезде в город (18+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

Напомним, что в феврале 2025 года муниципалитет объявил о планах сменить въездную стелу. Горожанам объяснили, что старую конструкцию придётся убрать из-за расширения трассы Ижевск-Воткинск на участке от деревни Двигатель до въезда в город. Поэтому было решено обновить и стелу. 

Дизайн новой конструкции разработали дизайнеры Центра территориального развития Удмуртии. Но он не пришёл жителям по вкусу. 

«Для города с такой историей — абсолютно безликая конструкция, ни о чём. К сожалению», — написала жительница Удмуртии Наталья в группе Центра территориального развития.

Некоторые сочли старую стелу интереснее нового проекта. 

«Пока мы не видим ничего выдающегося в данной концепции, по крайней мере — прежняя стела была лучше!», — высказалась Татьяна. 

В результате глава Воткинска Алексей Заметаев заявил, что данный проект не является окончательным, и идею всё же не получится реализовать в 2025 году. А с 7 апреля в городе запустили конкурс на лучший эскиз стелы.

До 21 апреля коллективы организаций, дизайнеры, архитекторы, скульпторы, художники, учащиеся учреждений высшего профессионального образования по специальностям «Дизайн», «Архитектура», «Декоративно-прикладное искусство», представители творческих союзов или организаций, организации, сотрудники которых являются скульпторами, дизайнерами, архитекторами, могут прислать свои проекты. 

С 28 по 30 апреля планируется определить финалистов и победителя, а с 5 по 7 мая состоится их награждение. 

Напомним, что в Воткинске также планируют установить стелу «Город трудовой доблести». Местные жители уже выбрали для неё место — Парк Победы. 

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10:00, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
91
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#стела\n#конкурс\n#проект