Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают поучаствовать в конкурсе эскизов памятника героям СВО (0+). Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минстроя.

Стать автором памятника могут ветераны СВО и члены их семей, отдельные лица или группы, любители и профессиональные архитекторы.

По замыслу организаторов конкурса, памятник может представлять собой фигуры бойца и членов его семьи. Обязательной частью эскиза должны стать крылья, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний. По словам героев, именно поддержка близких придает им сил. Они сравнивают заботу родных с крыльями, которые обретают благодаря им.

Условия участия, требования к качеству работ и всю полную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Федерального казначейства

Работы принимаются до 28 февраля 2025 года.