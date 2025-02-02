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Жители Удмуртии могут стать авторами памятника героям СВО

15:04, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
Жители Удмуртии могут стать авторами памятника героям СВО
15:04, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
691
0
#Удмуртия\n#памятник\n#конкурс
Источник фото: ИА «Сусанин»
691
0

Придумать эскиз мемориала может каждый.

Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают поучаствовать в конкурсе эскизов памятника героям СВО (0+). Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минстроя.

Стать автором памятника могут ветераны СВО и члены их семей, отдельные лица или группы, любители и профессиональные архитекторы.

По замыслу организаторов конкурса, памятник может представлять собой фигуры бойца и членов его семьи. Обязательной частью эскиза должны стать крылья, которые символизируют защиту от зла и тяжелых испытаний. По словам героев, именно поддержка близких придает им сил. Они сравнивают заботу родных с крыльями, которые обретают благодаря им.

Условия участия, требования к качеству работ и всю полную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте Федерального казначейства

Работы принимаются до 28 февраля 2025 года.

15:04, 02 февраля, 2025
Анастасия Васильева
Журналист
691
0
#Удмуртия\n#памятник\n#конкурс