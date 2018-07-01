В России окончательно вступил в силу пакет Яровой

Теперь операторы связи и интернет-компании будут обязаны хранить сообщения и голосовую информацию пользователей до полугода.

Москва. Россия. В России окончательно вступили в силу поправки в антитеррористическое законодательство (пакет Яровой). Теперь операторы связи будут обязаны хранить сообщения и голосовую информацию пользователей до полугода, сообщает «Интерфакс».

«При этом правительство дало отсрочку для операторов в части хранения пользовательского интернет-трафика. Так, с 1 октября 2018 года операторы связи должны будут хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток в течение шести месяцев», - пишет «Интерфакс».

Данные можно хранить на серверах других операторов, но по предварительному согласованию с ФСБ.

Ранее операторы связи озвучили свои оценки на исполнение закона в течение пяти лет. Так, «Мегафон» и МТС по различным оценкам планируют потратить на это от 35 до 60 млрд рублей.