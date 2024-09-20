Израиль атаковал порядка 100 объектов «Хезболлы» на юге Ливана

Бейрут. Ливан. Не менее 100 пусковых установок и объектов шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана подверглись ударам армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

По данным израильских военных, 19 сентября были поражены около 100 пусковых установок с 1 тыс. стволов для ракет, готовых к немедленному запуску, а также прочая военная инфраструктура. Атаку в ЦАХАЛ обосновали необходимостью защиты страны.

Кроме того, в тот же день израильские ВВС устроили имитацию атаки на Бейрут. Истребители летали на низкой высоте во время трансляции выступления лидера движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военные перебазируются на северный фронт в связи с началом новой фазы войны.

Напомним, 17 и 18 сентября в Ливане начали массово взрываться средства связи, закупленные движением «Хезболла» для координации действий своих бойцов. По уточненным данным, погибли 37 человек, травмы получили не менее 4 тыс., в том числе непричастные к терроризму мужчины, женщины и дети.