После стрельбы у офиса Wildberries в Москве полиция задержала около 10 человек

Москва. Потасовка со стрельбой произошла возле главного офиса Wildberries в центре Москвы. Силовики задержали около 10 участников конфликта, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

О задержаниях агентству рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис маркетплейса.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в результате перестрелки у офиса компании были ранены трое. Объект взяла под охрану полиция Москвы.

UPD: позднее в СМИ появились сообщения о гибели в результате конфликта охранника офиса маркетплейса.