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После стрельбы у офиса Wildberries в Москве полиция задержала около 10 человек

15:36, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
После стрельбы у офиса Wildberries в Москве полиция задержала около 10 человек
15:36, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Москва\n#интернет\n#торговля\n#бизнес\n#конфликт\n#полиция\n#задержание\n#стрельба
Фото: pxhere.com
113
0

Произошедшее могло быть вызвано разделом бизнеса между владельцами.

Москва. Потасовка со стрельбой произошла возле главного офиса Wildberries в центре Москвы. Силовики задержали около 10 участников конфликта, пишет «Российская газета» со ссылкой на РИА Новости.

О задержаниях агентству рассказал источник в правоохранительных органах.

Ранее пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ сообщила, что совладелец Wildberries Владислав Бакальчук пытался незаконно проникнуть в офис маркетплейса.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что в результате перестрелки у офиса компании были ранены трое. Объект взяла под охрану полиция Москвы.

UPD: позднее в СМИ появились сообщения о гибели в результате конфликта охранника офиса маркетплейса.

15:36, 18 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
113
0
#Москва\n#интернет\n#торговля\n#бизнес\n#конфликт\n#полиция\n#задержание\n#стрельба