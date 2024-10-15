В Мали в бою с террористами погиб командир штурмовиков ЧВК «Вагнер»

Бамако. Мали. Во время выполнения боевого задания в Мали погиб командир 9-го штурмового отряда частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Михаил Приходько (позывной «Майкл»). Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал «Разгрузка Вагнера».

Последний бой Михаила Приходько состоялся 2 октября, когда возглавляемая им группа быстрого реагирования отряда столкнулась с превосходящими силами противника. Командир лично уничтожил 8 боевиков антиправительственных сил, однако получил тяжелые ранения, от которых скончался. Тем не менее, действия «Майкла» и его группы помогли успешно нанести удар по скоплению террористов авиацией и артиллерией.

Приходько планируют посмертно наградить звездой героя ЧВК «Вагнер».

Напомним, в июле в Мали погиб командир 16-го штурмового отряда ЧВК «Вагнер» Сергей Шевченко. Превосходящие силы боевиков уничтожили также возглавляемое им соединение и отряд правительственных сил.