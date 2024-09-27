В Ленобласти пенсионерка открыла огонь по зашедшей на грибную поляну конкурентке

Западная Лица. Ленинградская область. Конфликт двух пенсионерок, собиравших грибы, закончился стрельбой в лесном массиве под Санкт-Петербургом. Об этом пишет ИА «Регнум» со ссылкой на 78.ru.

С жалобой с полицию пришла 74-летняя женщина. Она отправилась за грибами и ягодами в лес возле поселка Западная Лица Всеволожского района Ленинградской области. В какой-то момент пенсионерка вышла на поляну, на которой выросло большое количество даров леса. Однако там уже находилась другая сборщица 65-70 лет. Не желая уступать грибное место, женщина молча достала пистолет «Оса» и несколько раз выстрелила в сторону конкурентки, после чего скрылась.

3 пули попали в левую ногу пострадавшей, повредив бедренную кость. Обстоятельства инцидента уточняются, стрелявшую пенсионерку разыскивают.