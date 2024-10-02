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Израиль запретил генеральному секретарю ООН въезд в страну

16:53, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Израиль запретил генеральному секретарю ООН въезд в страну
16:53, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Израиль\n#Иран\n#Ливан\n#конфликт\n#ракеты\n#обстрел\n#скандал\n#дипломатия\n#ООН
Фото: wikipedia.org
23
0

Причиной названо отсутствие осуждения ракетных атак Ирана.

Тель-Авив. Израиль. Генсека ООН Антониу Гутерреша объявили персоной нон грата в Израиле. Это значит, что ему запрещен въезд на территорию еврейского государства, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

О решении властей объявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Сообщается, что так Израиль отреагировал на отсутствие осуждения ракетной атаки Ирана со стороны Антониу Гутерреша. 

Напомним, вечером 1 октября Иран запустил по Израилю сотни ракет. Целями были, в частности, базы ЦАХАЛ и «Моссад». Удар был нанесен в ответ на убийства Израилем лидеров ливанской «Хезболлы», в том числе Хасана Насраллы, а также палестинского ХАМАС, и одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.

16:53, 02 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
23
0
#Израиль\n#Иран\n#Ливан\n#конфликт\n#ракеты\n#обстрел\n#скандал\n#дипломатия\n#ООН