Израиль запретил генеральному секретарю ООН въезд в страну

Тель-Авив. Израиль. Генсека ООН Антониу Гутерреша объявили персоной нон грата в Израиле. Это значит, что ему запрещен въезд на территорию еврейского государства, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

О решении властей объявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац. Сообщается, что так Израиль отреагировал на отсутствие осуждения ракетной атаки Ирана со стороны Антониу Гутерреша.

Напомним, вечером 1 октября Иран запустил по Израилю сотни ракет. Целями были, в частности, базы ЦАХАЛ и «Моссад». Удар был нанесен в ответ на убийства Израилем лидеров ливанской «Хезболлы», в том числе Хасана Насраллы, а также палестинского ХАМАС, и одного из командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Аббаса Нилфорушана.